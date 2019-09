Om kun kort tid åpner Polestar sitt aller første showroom, det befinner seg i Oslo sentrum.

Dermed er det svensk-kinesiske bilmerket for alvor i gang med det som skal bli en stor offensiv de neste årene.

Ikke hørt om dem? Polestar drev lenge med tuning av Volvo-modeller. For ikke lenge siden ble de skilt ut som egen bilprodusent. Og nå skal de bygge seg opp som et elektrisk søstermerke til Volvo.

Bilene skal produseres i Kina, men det europeiske markedet blir viktig. Her er Norge som kjent i en særstilling på elbiler.

Startprisen er klar

Polestar starter med en modell som allerede er vist, hybriden 1. Det er en svært eksklusiv bil som skal produseres i lite antall.

Da blir Polestar 2 langt mer interessant. Dette er en helelektrisk bil, basert på Volvos småbilplattform som heter CMA.

Her skal interessen fra det norske markedet ha vært stor, allerede før prisen var klar. Nå har Polestar valgt å offentliggjøre startprisen. Ikke med noe brask og bram, men ved å legge den inn i konfiguratoren for bilen på hjemmesiden sin.

Svart på hvitt: Her går Polestar ut med det de kaller "målprisen" på sin første elbil.

Kommer i mai

En våken Broomleser har fått med seg det og tipset oss. Og her får vi vite at Polestar går ut med det de kaller en "målpris" på 469.000 kroner for bilen. Så kan man spekke opp med ulike pakker og utstyr i tillegg til dette.

I konfiguratoren anslår Polestar for øvrig at de første leveringene kommer i mai 2020.

– Dette blir spennende! Det er svært mange som har ventet på denne avklaringen og lurt på hvor Polestar vil legge seg prismessig. Bilen er søstermodell til Volvo XC40, samtidig som Polestar skal ha fokus på sporty kjøreegenskaper, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Polestar 2 melder seg på i en etter hvert tøff elbil-konkurranse når den kommer til Norge neste år.

Skal vises rundt om i Norge

– Hva tenker du om prisen?

– At den er omtrent som jeg hadde ventet. Polestar skal jo på ingen måte være noen billigbil. Det er merker som BMW og Audi som er konkurrentene her. Derfor hadde jeg ikke forventet at Polestar 2 skulle fremstå som noen prispresser. Det er nok også grunn til å tro at man bør ha med endel ekstra utstyr her, så et sted mellom 500.000 og 550.000 kroner er nok ganske realistisk sluttsum, mener Benny.

Polestar skal etter planen gå i produksjon over nyttår. Men allerede nå er eksemplarer av bilen ute på veiene i Sverige, uten kamuflasje.

Polestar 2 kommer også snart til Norge. I oktober er det klart for det Polestar kaller "2 on Tour". Her tar de med seg modellen på en kjapp turne til flere norske byer. Det hele starter i Stavanger 4.-6. oktober. Så går ferden videre til Bergen og Trondheim, før det hele ender opp i Oslo.

Polestar er skilt ut som et eget merke, men har tette bånd til Volvo.

Samarbeid med Volvo

Polestar 2 har for øvrig en offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg mot toppen av denne klassen.

Batteripakken er på 78 kWh. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Bilen ser ut som en sedan, men er en femdørs kombi. Polestar sier så langt ikke noe om bagasjeromsvolum.

Foruten i Oslo, skal Polestar også etablere seg i Stavanger, Bergen og Trondheim. De skal utnytte Volvos anlegg i Norge for å tilby service og tjenester. Polestar lover selv problemfrie tilbud for henting og levering. Kundene deres skal ikke behøve å levere bilene selv til service.

