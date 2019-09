I fjor ble en vits om å storme den gåtefulle militærbasen Area 51 i Nevada-ørkenen i USA plutselig en omfattende internettbevegelse.

På et tidspunkt kunne det se ut til at 1,6 millioner mennesker ville møte opp for å storme basen, hvor UFO-entusiaster tror hemmeligheter om utenomjordisk liv blir holdt skjult.

Etter planen skal aksjonen skje i dag, fredag 20. september.

Avlyste festival

Ifølge Reuters har mange allerede møtt opp, til tross for at den planlagte festivalen som skulle holdes i anledning arrangementet ble avlyst i frykt for en humanitær katastrofe.

– Jeg har alltid vært interessert i romvesner fordi min onkel pleide å fortelle meg at min mor ble kidnappet da jeg ble født, og at jeg er halvt romvesen. Jeg ble fortalt det hele livet, sier 28 år gamle Nicholas Bohen fra California.

Området rundt Area 51 ligger 240 kilometer nord for Las Vegas, og landsbyen Rachel har kun 50 innbyggere. Det er ingen matvareforretning eller bensinstasjon i området.

Flere av dem som møtte opp torsdag har slått leir rett ved Rachels eneste forretning, det UFO-inspirerte motellet og restauranten Little A'Lee'Inn.

– Fredelig forsamling

Blant de oppmøtte er Nicholas Bohen og Cayla McVey, som har reist fra Los Angeles. De har tatt med nok mat og forsyninger til å bo der i en uke.

– Det har utviklet seg til en fredelig forsamling, som deler livshistorier. Jeg tror en kommer til å møte en gruppe mennesker som er forberedt, respektfulle mot hverandre og som vet hva dette går ut på, sier McVey til Reuters.

Det er fortsatt uklart hvorvidt de oppmøtte vil prøve å storme militærbasen.

Area 51 har lenge vært offer for konspirasjonsteorier, og det har blant annet blitt hevdet at basen skal huse en flyvende tallerken, samt kropper fra utenomjordiske som skal ha krasjet i Roswell i New Mexico i 1947.

Amerikanske myndigheter erkjente først basens eksistens i 2013, da det fremkom i et CIA-notat at området var brukt for å teste spionfly.