Tirsdag slipper Hollywood-stjernen Demi Moore (56) sin selvbiografi «Inside Out».

I boken går skuespilleren, som fikk stjernestatus etter en rekke filmer på 1980-tallet, blant annet i dybden på sine tidligere ekteskap med skuespillerne Bruce Willis (som hun har tre barn sammen med) og Asthon Kutcher.

Angret

Ifølge Radar Online kommer hun med flere sjokkerende anklager om Kutchers oppførsel i boken. Blant annet skal han ha overbevist henne til å bli med på trekantsex med samme kvinne to ganger, noe hun senere angret på.

– Jeg ønsket å vise ham hvor gøy jeg kunne være, skriver hun.

Moore ble sammen med med 15 år yngre Kutcher i 2003.

Da hun senere konfronterte sin ektemann etter artikler i media om at han hadde vært utro mot henne, skal Kutcher ha svart at trekantsexen hadde visket ut grensene i forholdet deres, og at det han gjorde til en viss grad var rettferdiggjort.

– Visste at hun ikke løy

Til tross for problemene i forholdet, skriver hun at forholdet fortsatte.

I boken omtaler hun også nyhetsstormen som kom etter at Clint Eastwoods sønn hevdet at Kutcher var utro med hans kjæreste og en annen kvinne på Moores bryllupsdag.

Den ene kvinnen, Sarah Leal, har senere forklart hva som skjedde i US Weekly.

– Det knyttet seg i magen min. Jeg visste at hun ikke løy, skriver Moore i boken sin.

Kutcher flyttet ut i 2011, og de skilte seg to år etter. Han er i dag gift med Mila Kunis.

Kutcher har så langt ikke kommentert beskyldningene i boka offentlig.