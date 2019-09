En 25 år gammel kvinne fra Rhode Island i USA fikk nylig oppleve det å ha blått blod, uten å være adelig, som begrepet vanligvis forbindes med.

– Jeg føler meg svak og jeg er blå, uttalte kvinnen til legene da hun møtte opp hos legevakten ved sykehuset i Providence.

For i tillegg til at kvinnens hud og negler var blitt blå, viste det seg også at blodet hennes også var det. Oppdagelsen har siden blitt gjenstand for en rapport i New England Journal of Medicine.

Tannsmerter

Ifølge NBC News hadde kvinnen tannsmerter, og brukte en lokalbedøvende salve for å lindre denne.

Neste morgen følte hun seg uvel, og slet i tillegg til blåfargen også med pusten.

Hun hadde ifølge legene fått cyanose, som ifølge Store norske leksikon er et symptom som skyldes en økt andel av ikke-oksygenholdig hemoglobin i blodet. Det kan også forekomme hvis blodet inneholder mindre oksygen enn normalt, eller hvis vevene tar til seg en økt mengde oksygen fra blodet.

Fikk motgift

Legen Otis U. Warren greide å identifisere roten til problemet på bakgrunn av en pasient han hadde hatt tidligere, som hadde fått en reaksjon på antibiotika.

– Huden så helt lik ut. Ser du det en gang, så husker du det, sier han.

Ifølge Warren var det klart at hun hadde brukt alt for mye av den bedøvende salven, som inneholdt et stoff som gjorde at jerninnholdet i blodet endret form, som igjen førte til at kroppen ikke greide å transportere oksygen.

Etter at legene fikk identifisert hva som gjorde henne blå, greide de å fikse problemene i løpet av få minutter. Kvinnen slapp ut av sykehuset dagen etter, med en henvisning om å oppsøke tannlegen sin.