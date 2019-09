En varslersak fra den amerikanske etterretningstjenesten skaper furore i USA. Torsdag sørget administrasjonen for at den amerikanske kongressen ikke får innsyn i hva klagen går ut på, noe de vanligvis ville fått.

Haster

Varselet er «kredibelt» og «haster», ifølge brev etterretningstjenestenes generalinspektør, Michael Atkinson, har sendt til Representantenes hus. Det er kriteriene som fører til at denne type informasjon blir oversendt den amerikanske kongressen.

Men da Atkinson møtte etterretningskomiteen i Representantenes hus torsdag, ga han få svar. Gjennom en tre timer lang utspørring uttalte han igjen og igjen at han ikke var gitt tillatelse til å uttale seg om varselet.

Istedenfor brukte han store deler av tiden på å fortelle hva definisjonen på en hastesak var.

Ifølge Adam Schiff, som leder komiteen, er det fungerende etterretningssjef Josheph Maguire som hindret Atkinson i å svare, og at han også har inntrykk av at Justisdepartementet var involvert.

– Vi får heller ikke svar på om Det hvite hus var involvert, sier han.

– Noen prøver å manipulere systemet for å holde informasjon som haster fra Kongressen. Det er flere ting her som indikerer at noen med høyere lønn enn etterretningssjefen har stoppet dette, fortsetter Schiff.

Han opplyser om at han vil gå rettens vei for å få tak i informasjonen om han må. Samtidig vil han kreve svar fra den fungerende etteretningssjefen i et planlagt møte neste uke.

– Omhandler Ukraina

Ifølge Washington Post, som har intervjuet to tidligere ansatte i amerikansk etterretning, skal en del av varselet, som skal omfatte flere hendelser, omhandle et løfte Trump ga angående Ukraina.

Få uker før varslet ble levert snakket Trump på telefon med den ukrainske presidenten og politiske nykomlingen Volodymyr Zelensky, som opprinnelig arbeidet som komiker, skriver avisen.

Det hvite hus har ikke kommentert anklagene fra avisen, men på Twitter omtaler president Donald Trump varselet som falske nyheter.

– Enda en falsk nyhetssak der ut – det slutter aldri! Så godt som hver gang jeg snakker på telefonen med en utenlandsk leder vet jeg godt at flere amerikanske etterretningstjenester hører på meg, og tilsvarende hos landene jeg snakker med. Det er ikke noe problem.

– Når en vet alt dette, er noen dumme nok til å tro at jeg ville sagt noe upassende til en utenlandsk leder når så mange hører på? Jeg ville bare gjort det som er rett uansett, og det som er bra for USA, skriver presidenten.