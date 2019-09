Frp-topper gir Tybring-Gjedde en kald skulder

TV 2 har de siste dagene snakket med en rekke sentrale kilder i Fremskrittspartiet om Christian Tybring-Gjeddes utspill om at Fremskrittspartiet bør fjerne «liberalistisk» fra programmet, og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde til TV 2.

De sentrale kildene TV 2 har snakket med i partiet sier utspillet er et soloutspill med svært liten støtte.

I Frps mektige landsstyre får Tybring-Gjedde bare støtte fra sitt eget fylkeslag, Oslo Frp.

Fylkesleder Tone Ims Larssen sier liberalismen, slik den er i dag, vil komme på kant med noen av partiets verdier.

– Jeg mener vi må ha en grundig diskusjon over vår politikk og hva vi vil fremover i tid. Som liberalismen er i dag vil den komme på kant med noen av våre verdier. Da må vi tåle å diskutere hvilken retning vi ønsker, og vi må se på kostnadene på lang sikt. Det viktigste er at vi leverer det vi lover og at velgerne våre må kjenne oss igjen, enten vi sitter i regjering eller er utenfor, sier fylkeslederen til TV 2.

Frp-fylkesledere: Uaktuelt

Utover Ims Larssen er det liten støtte blant fylkeslederene.

– Jeg er på ingen måte enig med Christian Tybring-Gjedde og tenker partiet har sine programprosesser som han gjerne må gi innspill til. Men vi endrer ikke et politisk parti i media, sier fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, Frode Gaasland Hestnes.

– Jeg meldte meg inn i partiet nettopp på bakgrunn av at Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Jeg mener formålsparagrafen i partiet skal ligge fast og at de grunnleggende prinsippene ikke skal endres, sier fylkeslederen i Trøndelag Frp, Tommy Skatland.

– Uaktuelt, vi er og blir et liberalistisk folkeparti, sier fylkeslederen i Viken, Liv Gustavsen.

Johan Aas, fylkesleder i Innlandet Frp, vil ikke si hva han mener.

– Den debatten tar vi ved neste rullering av prinsipp- og handlingsprogrammet og vi tar det internt i regjeringen, sier Aas til TV 2.

– Jeg ønsker ikke å bidra til en debatt om et enkeltutspill, sier Christian Eikeland, fylkeslederen i Agder.

– Det er ikke en debatt i partiet, fortsetter han.

Fylkeslederen i Møre og Romsdal, Frank Sve, mener også at det er uaktuelt å bli et nasjonalkonservativt parti.