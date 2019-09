For om lag et halvt år siden la sjamanen Alexander Gabyshev ut på tur fra byen Yakutsk. Derfra skulle han gå til Moskva, en tur på nesten 8000 kilometer.

Årsaken var at han ville utføre en eksorsisme på Russlands president Vladimir Putin for å drive ut onde ånder.

– Gud har fortalt meg at jeg skal gjøre dette, naturen har fortalt meg at jeg skal gjøre dette, har Gabyshev sagt i et tidligere intervju, der han fortalte om sitt ønske om å gjennomføre en eksorsisme på Putin.

– Etter det vil Russland bli fritt.

Pågrepet

Dessverre for Gabyshev, og kanskje heldigvis for Putin, ser det ikke ut til at sjamanen får gjennomført åndeutdrivelsen likevel.

Nå er han nemlig blitt arrestert i byen Yakutia etter å ha gått over 2700 kilometer.

Torsdag stormet politi teltet hans og arresterte han, skriver The Guardian. En av sjamanens følgere, Viktor Yegorov, hevder at dusinvis av politifolk med automatvåpen deltok i pågripelsen.

– Dette er sånn terrorister, kriminelle og folk som er farlige for myndighetene blir tatt til fange, sier Yegorov.

Kritiseres av Amnesty

Ifølge The Guardian bekrefter Yakutia-politiet arrestasjonen, uten å informere om hva som er årsaken.

Flere av Gabyshevs støttespillere tror årsaken er at han ønsker å ødelegge den sittende russiske regjeringen.

Amnesty International beskriver pågripelsen som «en brutal undertrykkelse av menneskerettighetene» og krever nå at Gabyshev slippes fri.

Direktør Natalia Zviagina i Amnesty International Russland går hardt ut mot arrestasjonen.

– Sjamanens handlinger er kanskje eksentriske, men russiske myndigheters respons er grotesk. Er de virkelig redde for hans magiske evner, sier hun.