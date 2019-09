Ingenting fungerte for Rosenborg. Pasningene satt ikke. Sjansene uteble. Forsvaret fikk kjørt seg.

Slet med pasningene

Starten på Europaliga-gruppespillet var alt annet enn det Rosenborg og André Hansen (29) hadde forventet og sett for seg.

– Jeg er skuffet over hva vi presterer utpå der. Vi har en generell ballbehandling i laget i dag som ikke ligner grisen. Det er bare å komme seg hjem for å trene touch og pasninger. Det blir ikke målsjanser ut av en sånn type pasningsspill, sier en skuffet Hansen til TV 2 etter 0-1-nederlaget for LASK i Linz.

Sisteskansen måtte kun hente én ball ut av nettet bak seg, men det kunne enkelt vært flere. De østerrikske vertene spilte på et høyere nivå og Hansen innser at han og RBK tapte fullt fortjent etter det han omtaler som en «ekstrem skuffende prestasjon».

Hva den dårlige ballbehandlingen kommer av, har ikke Hansen noe godt svar på. Vanligvis er Rosenborg et pasningssikkert lag.

– Vi har så mye erfaring at vi skal ha baller nok til å spille av ethvert press, men det går ikke med en ballbehandling som i dag, sier Hansen.

Lagkamerat og forsvarssjef Tore Reginiussen hadde også en tøff dag på jobben. Planen var å holde på ballen og spille seg til målsjanser. Det maktet ikke RBK, som var en skygge av det laget som imponerte i kvalifiseringsspillet i sommer.

– Vi hadde en tydelig plan på hvordan vi skulle angripe kampen. Men jeg føler at vi ble litt feige, spesielt i den første omgangen. Det blir veldig mye direkte. Vi får ikke i gang noe spill. Det blir mye på deres premisser. Det er altfor dårlig forsvarsmessig, så de skaper mange sjanser. Vi er ikke på stasjonen, vi er ikke der vi skal være. Vi tør ikke å spille vårt spill, sier Reginiussen.

– Det var et tilbakesteg sammenlignet med de forrige kampene vi har spilt i kvaliken. Det er ikke noe bedre lag enn BATE eller Maribor, sier Alexander Søderlund.

Skylder ikke på taktikken

Hansen mener at man ikke bommet på inngangen til kampen. Det var mer det at evnene sviktet som ble RBKs bane.

– Vi vet at de har to backer som går ukritisk uansett. Tanken i starten var å slå litt langt. Da er pri én at vi klarer å koble på nok der oppe og holde på ballen lenge nok til at vi får med oss laget i andrefasen. Det gjør vi ikke. Og når vi får mer tid i andreomgang og spiller gjennom ledd, så mister vi ballen på eget initiativ. Jeg kan ikke si at taktikken er feil, sier Hansen.

Nå blir målet om å avansere fra gruppen enda vanskeligere. LASK var i utgangspunktet det svakeste laget og RBK burde hatt med seg minst fire poeng fra kampene mot østerrikerne. Nå må trolig RBK utrette store ting mot PSV eller Sporting for å kapre én av de to øverste plassene.

– Det er mange lag som har hatt en helsvart dag og blomstrer i neste kamp. Vi legger oss ikke ned og dør. Men vi burde helst hatt fire poeng på de to her om vi skal nå målet om å komme videre. Nå innebærer det at vi kanskje må slå én av de du ikke forventer at vi skal slå, sier Hansen.