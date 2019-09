Vil ikke være medlem av Tybring-Gjeddes «nye» Frp

– Jeg er selvfølgelig ikke enig med Christian Tybring-Gjedde i at vi skal bli et nasjonalkonservativt parti. Vi er et parti som står veldig godt på de liberalistiske verdiene, med troen på enkeltmennesket og minst mulig stat. Det er det partiet jeg meldte meg inn i, og det er det partiet jeg ønsker å være med i videre, sier Frps stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Sivert Haugen Bjørnstad til TV 2.

Tybring-Gjedde fyrte av et brennende innlegg for nasjonalstaten og den norske kulturarven i et intervju med TV 2 mandag.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, erklærte Oslo-representanten, som er inne i sin fjerde periode på Stortinget.

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag slik det er nedfelt i partiprogrammet må endres for å gjenreise partiet, mener han. Han vil styrke «liberalistisk».

– Det som står i partiprogrammet, om at vi er et liberalistisk parti, det mener jeg det er veldig få som slutter seg til. Liberalismen i sin ekstreme form vil være åpne grenser, som ingen vil akseptere i dag, sa Tybring-Gjedde.

KONSERVATIV: Christian Tybring-Gjedde ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil ikke være medlem

Rogalands stortingsrepresentant Roy Steffensen gjør det klart at han slettes ikke være med i det nasjonalkonservative partiet Tybring-Gjedde drømmer om.

– Hele grunnen til at jeg ble medlem av partiet, og kjemper for politikken er for at jeg vil flytte makt og avgjørelser vekk fra politikere og byråkrater til hvert enkeltmenneske, i tråd med liberalistiske prinsipper.

– Hvis vi skal fjerne de liberalistisk prinsippene som vi henter inspirasjon fra, så kan ikke jeg lenger være medlem av dette partiet, sier Steffensen.

Lederen av Fremskrittspartiets ungdomsparti (FpU) er på linje med stortingsrepresentantene Steffensen og Bjørnstad .

LIBERAL: FpU- leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener Frp skal fortsette å basere politikken på liberalismen som ideologi. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi er et frihetselskende parti og baserer politikken på liberalismen som ideologi, og det mener jeg vi fortsatt skal gjøre. Noe av det som har vært suksessen til Frp er å kombinere liberalismen med en streng innvandringspolitikk, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.

Motstander av ny farge

I morgen kommer Frps sentralstyre sammen for å evaluere kommunevalget, som ga partiet en oppslutning på 8,2 prosent, det dårligste resultat siden 1991.

Partileder Siv Jensen ønsker ikke kommentere Tybring-Gjeddes forslag om kursendring før etter sentralstyremøtet i morgen.