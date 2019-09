Bakgrunnen for siktelsen er et bilde 16-åringen publiserte på sosiale medier.

– Han la ut et bilde hvor han posert med det som så ut som et skytevåpen. På bildet stod det «Don't come to school tomorrow», sier jourhavende jurist Cecilie Svorstøl i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet undersøkte hvem avsenderen var og dro hjem til vedkommende rett før klokken 18 torsdag.

– Gutten har akkurat fylt 16 og hjemme hos han fant vi skytevåpenet fra bildet, som viste seg å være en softgun, sier jourhavende.

Foreldrene ble underrettet og gutten ble innbrakt til politistasjonen.

– Selv om vi per nå ikke har grunn til å tro at han ville gjennomføre trusselen, ser vi svært alvorlig på hendelsen. Slikt skremmer andre og er ikke noe man skal tulle med, sier Svorstøl.

Tenåringen er foreløpig ikke avhørt.