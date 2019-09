Rosenborg tapte og ble utspilt i Østerrike

LASK Linz - Rosenborg 1-0

Rosenborg ble flere nummer for små og fikk en elendig start på gruppespillet i Europaligaen borte mot LASK Linz.

– Helt skit!

Østerrikerne var klart best på eget gress, selv om de bare satte én ball i nettet bak RBK-keeper André Hansen.

Det skjedde på overtid i den første omgangen ved James Holland etter at trønderne hadde stått imot flere store sjanser.

RBK leverte ikke en eneste farlig sjanse og var generelt sett lite farlig fremover på banen. I store perioder slet trønderne med å stå imot aggressive og angripende motstandere.

– En altfor dårlig prestasjon. Helt skit! Det var ikke godt nok, sier kaptein Mike Jensen til TV 2.

– Det var altfor mange feil. Vi spiller feil. Vi slår for mye langt. Vi får ikke tak i noe. Vi lager mange tekniske og ukonsentrerte feil. Det var mye som var dårlig i dag.

– Ingenting fungerte

I en gruppe med store lag som PSV og Sporting burde torsdagens kamp mot antatt svakere LASK Linz i det minste endte med poeng. Derfor var det skuffende å se at RBK var så langt unna nettopp det, selv om det bare ble med det ene baklengsmålet.

– Prestasjonen irriterer meg. Den er fryktelig svak, sier RBK-trener Eirik Horneland.

– Vi produserer lite. Det er dårlig samhandling. Vi blir tatt i fremoverpress. Vi står dårlig offensivt. Store avstander defensivt. Det var skikkelig dårlig.

Et av grepene RBK-treneren tok før kamp var at han plasserte Alexander Søderlund på høyrekanten og Bjørn Maars Johnsen som midtspiss. Det ga ikke avkastning, men Horneland nekter for at det ble utslagsgivende.

– I dag synes jeg ingenting fungerte. Det blir feil bare å evaluere de to. Må evaluere hele laget. Måten vi har forberedt de på er ikke godt nok, sier Horneland.

Rekken med elendige resultater i Europaligaen fortsetter dermed for trønderne, som ikke har vunnet på bortebane i gruppespillet på sju år.

– Vi har rotet noe bort i dag. Dette er et lag vi skulle slå, sier Jensen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kalte prestasjonen en gigantisk nedtur fra kommentatorboksen.

– Jeg er mest overrasket over presisjonen. Pasningsspillet var under enhver kritikk. De har flere muligheter til å ta overganger. Men i de avgjørende pasningene ble det for upresist. Det ser ut som en del spillere ikke var klar for det som ventet. De visste at de møtte et aggressivt press, sier Mathisen.

Tidlig stormløp

For LASK var aggressive og farlige ved en rekke anledninger. Bare seks minutter var spilt da kampens første store sjanse kom fra vertene da Samuel Tetteh avsluttet etter et herlig innlegg.