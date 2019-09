Rådmann Rolf M. Lossius sier til NRK at avviket i antall forhåndsstemmer har økt til 27 torsdag. I tillegg fant de seks nye kommunevalgstemmer.

Rådmannen bekrefter også overfor kringkasteren at det foreligger en tellefeil til fylkestingsvalget.

– På fylket har vi 28 stemmer vi ikke kan gjøre rede for. Vi teller altså 28 færre stemmer enn vi gjorde på valgdagen, sier Lossius til NRK.

Ble godkjent

Fylkesvalget i Nordland ble vedtatt godkjent, men merknader i saken gjorde at valgstyret i Evenes besluttet å telle opp kommunestyrestemmene for å rydde unna enhver form for tvil om det kommunale valget.

Denne kontrolltellingen viste avvik, og sammen med fylkesvalgstyrets merknad førte dette til at valgstyret i Evenes besluttet å foreta en ny full telling av kommunevalgstemmene i Evenes.

I Evenes i Nordland fant man onsdag 22 flere forhåndsstemmer i urnene enn det var kryss i manntallet.

For hver person som stemmer skal det krysses av en gang i manntallet.

Torsdag ble det avdekket ytterligere feil.

Bør ikke godkjennes

Evenes kommune søkte råd hos valgdirektoratet, samt kommunal- og moderniseringsdepartementet etter de første feilene ble funnet.

Valgstyret har konkludert med at de anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes.

Kommunen skriver at de i samråd med valgdirektoratet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet vil arbeide for å legge detaljene på plass for en videre prosess.