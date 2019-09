I miniserien Chernobyl spilte David Dencik den sovjetiske kommunisten og generalsekretæren Mikhail Gorbachev.

Nå er den svenske skuespilleren aktuell i rollen som Thomas Quick, som på nittitallet ble dømt for åtte drap han selv tilstod. Tre av ofrene var norske.

I 2013 ble han frikjent for alle drapene.

Byttet navn

Til sammen tilsto svenske Thomas Quick 39 drap. Det ble raskt reist tvil om hvorvidt disse tilståelsene var sanne. I tiden da Quick erkjente drapene, var han under psykiatrisk behandling og politiet fant heller ingen tekniske bevis i sakene, verken for hendelsene i Norge og Sverige.



I 2008 trakk han tilbake tilståelsene, og i 2013 var han frikjent for alle åtte drapene som han var dømt for. Quick har i senere tid byttet navn til Sture Bergwall.

– Hvorfor gjør man det?

Skuespiller Dencik forteller i lørdagens Skavlan at han er fascinert av historien, men kan ikke forstå at noen kan finne på å tilstå noe slikt.

– Han ble dømt for åtte, men han tilstod 39 drap som han ikke har begått. Og jeg kan fremdeles ikke forstå hvorfor! Hvorfor gjør man det? spør Dencik.

David Dencik kunne ingenting om Quick-saken før han leste boken om ham, skrevet av journalist Hannes Råstams. Selv om Quicks forklaringer etterhvert møtte tvil i rettsvesenet, var det mange som trodde på han.

Skuespiller David Dencik skal spille Thomas Quick. Her fra premieren av TV-serien Top of the Lake. Foto: Loic Venance

– Hans psykolog, psykiater og rettspsykiatrien. Anklagere, politiet og journalister. Og det fantes leger som trodde på han. Hans egen advokat trodde på han, forteller den svenske skuespilleren.

Skulle bli serie

Det var snakk om å lage en TV-serie av den omstridte kriminalsaken. Dencik er nå imponert over at filmteamet har klart å presentere så mye informasjon i en to timer lang film.

– Jeg ville egentlig lage hundre episoder på seksti minutter, bare så vi hadde kunnet kommet ned i hver bevis-detalj og hver urimelighet. Det finnes så mye i hans bok som ikke har kommet med i filmen, sier Dencik.

Filmen Quick har premiere i Norge fredag 27. september.