Etter en 13 år lang proff-karriere i skisporet, handler nå jakten om noe annet enn medaljer for Petter Northug. Blant annet å få seg kjæreste.

Flyttet til Oslo

I desember i fjor meddelte Petter Northug at han la opp som proff langrennsløper. Siden da har 33-åringen flyttet til Oslo, og livet handler ikke lenger bare om viktige mesterskap.

– Nå har jeg flere venner og jeg kan være mer sosial. Vi kan gå på en onsdag og se en fotballkamp sammen. Jeg kan gjøre ting som jeg ikke gjorde før, som er veldig artig, sier Northug.

– På kanten til sosial angst

Som toppidrettsutøver må du være brutal i prioriteringene, ifølge den tidligere langrennsløperen.

– Fra da jeg begynte på skigymnas, som 16-åring, så har det kostet meg et sosialt liv. Jeg følte jo at jeg hadde litt sånn på kanten til sosial angst når jeg var ferdig etter VM i Oslo. Du føler at du har prioritert bort nær familie og vært veldig brutal i prioriteringene, sier Northug.

Han angrer likevel ikke på valgene han tok.

– Når hodet ditt vil og alt handler om å vinne det VM-gullet, eller sikter seg mot det mesterskapet, så er man nødt til å være brutal i prioriteringene, og hvis du vil det nok, så gjør du de prioriteringene, sier han.

Er på Tinder

Etter at Northug la opp, har datingappen Tinder fått hans oppmerksomheten.

Som verdenskjent langrennsløper er det imidlertid ikke alltid så lett å være på date.

– Det er ofte sånn at du føler den andre personen vet mer om deg, enn motsatt. Men det er jo sånn. Man må jo uansett møtes og prate om man skal finne ut om det skal være det du snakker om: En framtidig kjæreste, sier han.

– Har du noen «lines» som du drar?

– Jeg må først analysere personen for å finne ut hva slags feedback og hva slags positive ting hun vil høre. Men ja, jeg har flere lines som jeg kan gi ut hvis jeg føler det enten går nedover eller oppover, sier Northug i Skavlan.

Skiløperen er godt kjent for å provosere sine rivaler i skisporten. Selv mener han at gnisningene som har oppstått – særlig med nabolandet Sverige – har gjort sporten mer populær. Idet han ser et bilde av tidligere langrennsløper Gunde Svan, legger han kortene på bordet på spøkefullt vis.

– Jeg har snakka med dattera hans.

– Har du prøvd deg?

– Ja, litt. Jeg håper at det kan være den eneste måten inn for å bli venn med Gunde, sier Northug.

