Sykehuset i byen Qalat sør i Afghanistan ble torsdag morgen rammet av en svært kraftig lastebilbombe, som la deler av bygningen i grus.

Sårede ble båret ut i sjal og laken, og de hardest skadde ble brakt til sykehus i Kandahar, 130 kilometer unna. Opptil 90 mennesker ble såret i angrepet.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som angivelig var rettet mot en nabobygning der den afghanske etterretningstjenesten har kontorer.

Droneangrep

Angrepet i Qalat i Zabul-provinsen kom få timer etter et amerikansk droneangrep i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen øst i landet.

Minst 30 mennesker ble drept eller såret i angrepet, de fleste bønder, opplyser president Ashraf Ghanis rådgiver Jawaid Zaman. 40 andre skal ha blitt såret.

Rasende og fortvilte innbyggere bar torsdag morgen tolv lik til provinshovedstaden Jalalabad for å protestere mot droneangrepet, opplyser lederen for provinsrådet, Ahmad Ali Hazrat.

USA bekrefter

En talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, Sonny Leggett, bekrefter at det var snakk om amerikanske droner og omtaler det som et presisjonsangrep rettet mot krigere fra den ytterliggående islamistgruppen IS.

– Vi er kjent med påstandene om at sivile ble drept, og vi samarbeider med lokale tjenestemenn for å innhente fakta og forsikre oss om at dette ikke er en bløff for å ta oppmerksomheten bort fra de sivile som ble drept av Taliban på et sykehus i Zabul-provinsen, sier Leggett.

Samtaler kollapset

Taliban har de siste månedene sittet i fredssamtaler med USA, men forhandlingene brøt sammen tidligere i september. President Donald Trump erklærte at samtalene var «døde», og siden da har Taliban utført angrep nesten hver eneste dag. Samtidig har gruppen meldt at den er klar for nye samtaler.

Tidligere denne uka ble nesten 50 mennesker drept i to angrep som skjedde omtrent samtidig – det ene var rettet mot et valgkampmøte for president Ashraf Ghani, mens det andre fant sted ved flere departementer i Kabul. Begge angrepene ble utført av selvmordsbombere, og Taliban tok også på seg ansvaret for disse angrepene.

