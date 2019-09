Det bekrefter styreleder Ivar Koteng overfor VG.

Ifølge avisen hadde Rosenborg tirsdag denne uken et første møte med Trondheims Ørn om et samarbeid for å få et kvinnelag på Lerkendal.

– Vi har sagt ja til å gå videre med dette. Det blir nå en periode frem mot jul hvor vi skal gå gjennom en del ting, og vi tar en beslutning på styremøtet til jul som vi da eventuelt vil legge frem på neste årsmøte, sier Koteng til VG, og svarer bekreftende på at RBK kan få et kvinnelag 2020.

– Ja, vi har et mål om å komme dit, sier Koteng.

BEKREFTER: Ivar Koteng bekrefter RBKs planer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

TV 2-ekspert: – Supert

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen hyller Rosenborgs planer om å satse på et elitelag for kvinner.

– Jeg synes det er supert, for jeg mener det er positivt at de samler både kvinnesatsingen og herresatsingen. Da blir mulighetene mer like. Det blir imidlertid spennende å se hvordan RBKs planer vil fungere. Men Vålerenga har jo gjort det før, og det er flere lag som kommer etter. Blant annet har jo Aalesund inngått et samarbeid med Fortuna, poengterer Gulbrandsen overfor TV 2 Sporten.

Hun minner om at de største klubbene i Europa, som blant annet Barcelona, Manchester United, Manchester City og PSG, alle nå satser stort på sine elitelag for kvinner.

– Dette er noe jeg synes er veldig positivt. Man ser jo rundt i Europa hvordan både kvinnelagene og herrelagene frontes på de store lagenes nettsider, som for eksempel PSG og Barcelona. Det blir en mer likestilt profilering over det, sier Gulbrandsen.

Den tidligere landslagsspilleren for Norge oppfordrer derfor Rosenborg-ledelsen til å reise ut i Europa for å lære av hvordan de største europeiske klubbene har satset på sine kvinnelag.

– Rosenborg må jo finne ut hvordan en slik satsing kan funke best mulig. Det kan derfor være lurt å se hvordan de gjør det andre steder. Selv om det er samme klubb, så er forskjellige løsninger på hvordan en klubb kan få til en best mulig satsing på både kvinnelaget og menn til å fungere best mulig, sier eksperten.

– Mange utfordringer i vente

Gulbrandsen minner om at Rosenborg har noen utfordringer i vente med tanke på etableringen av et elitelag for kvinner.

– Kvinnefotballen i likhet med herrefotballen i Norge med tilskuertallene og profilbygging. Det er ingen selvfølge at ting går av seg selv. Det er viktig at hele klubben drar i samme retning og finner ut hvilke løsninger som er de beste for å lykkes, påpeker hun.

– Burde Rosenborg forsøkt å etablere et elitelag for kvinner tidligere?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er aldri for sent, for å si det sånn. Men ser du på Lyon, så var det et av lagene som turte å satse tidlig. Jo tidligere man tør å satse, jo større fortrinn for man jo, påpeker TV 2-eksperten.