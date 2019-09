Saken går som en såkalt tilståelsessak. Frp-representanten har erkjent grovt bedrageri og at han har fått Stortinget til å utbetale 450.000 kroner utrettmessig.

– Dette har skjedd ved en rekke anledninger mens han var fast møtende representant på Stortinget i tidsrommet 2014-2018. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, og straffe-forslag vil være ett år og 6 måneders ubetinget fengsel, sier politiadvokat Susie Bergstrand.

Strafferammen for grovt bedrageri er inntil seks års fengsel.

I oktober i fjor avdekket Aftenposten at Mazyar Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget, og på den måten urettmessig fått utlevert offentlige midler.

Siden da har han vært under politietterforskning.

Tidligere anslo man at det var snakk om bedragerier for 290.000 kroner, mens han siden innrømmet å ha levert inn fiktive reiseregninger for 450.000 kroner.

Keshvari skal ha lovet å betale tilbake pengene til Stortinget, noe som foreløpig ikke har skjedd.

TV 2 har foreløpig ikke fått en kommentar fra Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden.