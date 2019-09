Etterlyser mer fokus på rasisme mot adopterte

Tirsdag opplyste politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby at politiets teori om at drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) var rasistisk motivert, var styrket.

Politiadvokaten fortalte at den siktedes forklaring samt tekniske funn underbygger teorien.

– Det støtter versjonen om at hun ble drept ut fra det gjerningsmannen oppfatter som rase, fordi hun var av asiatisk opprinnelse, sa Kraby til TV 2.

Flere mener rasisme mot transnasjonalt adopterte blir oversett. Journalist Maria Sung Ae Lervik i Subjekt mener adopterte er en usynlig minoritet.

– Tradisjonelt har man en såkalt fargeblind tilnærming til adopsjon i Norge, der man tenker at det er et mål og anse transnasjonalt adopterte som nordmenn. Noen vil til og med gå så langt som å kalle oss etniske nordmenn og det forventes å bli mottatt som et kompliment hvor folk mener du er så norsk som det går an å bli. Men faktum er at ved å ha en slik fargeblind tilnærming glemmer man at adopterte også er en minoritet, sier hun.

Lervik er selv adoptert og forteller at hun opplever rasisme.

– Dessverre gjør jeg det, og det som er dumt er at man forberedes ikke på dette. Man får ingen oppfølging i helsevesenet som transnasjonal adoptert, det regnes med at man ikke skal slite med noe psykisk ut over det å være adoptert og at man skal ha en normal oppvekst som om man var det man tenker på som en tradisjonell etnisk nordmann.

Scenekunstner Uma Feed Tjelta. Foto: TV 2

Hverdagsrasisme

Scenekunstner Uma Feed Tjelta er også adoptert, og etterlyser en friere samtale om tematikken rundt rasisme.

– Vi nordmenn er opptatt av å være veldig høflige. Ingenting skal være et problem og vi trenger i alle fall ikke å diskutere det veldig høylytt. Vi går veldig rundt grøten på ting, sier hun til TV 2.

Hun forteller at hun opplever at holdninger har endret seg siden hun selv var barn.

– Da visste alle at jeg var adoptert, derfor så jeg annerledes ut og sånn var det. Nå blir annerledesheten mye mer påpekt med tanke på utseende, det vil jeg si er hverdagsrasisme. Alt som ikke er hvitt er annerledes og vi har egentlig ikke noe ord for det, så det blir veldig knotete, sier hun.

– Hvilke konkrete eksempler har du på rasisme du selv har blitt utsatt for?

– Det er det jeg vil kalle hverdagsrasisme, at det er mye mer økt fokus på utseende. Man ser mye mer farge enn man gjorde før. Jeg kan ikke huske noen store rasistiske hendelser da jeg var barn, men nå merker jeg mer at det blir spurt om utseendet. Det tror jeg er den polariserte debatten som skaper en slags fremmedfrykt. Minoritetene skiller seg ut.