En av årets mest spennende elbil-nyheter kommer fra Porsche. De har nylig lansert sin første elektriske sportsbil, Taycan.

I disse dager foregår de første pressekjøringene av bilen. Men Porsche har naturligvis gjort seg ferdig med de interne testene for en god stund siden.

Noen uker før lansering var Taycan også innom Nürburgring i Tyskland, hvor bilen kjørte inn til tiden 7:42. Det betyr at nykommeren er verdens raskeste gateregistrerte elbil med fire dører – rundt denne banen.

Tesla slår tilbake

Etter banerekorden, tok det ikke lang tid før Tesla, med Elon Musk i spissen, svarte selvsikkert tilbake.

Denne tiden har de store planer om å slå, med sin Model S. Faktisk melder flere kilder allerede at tiden skal være slått med om lag 20 sekunder. Men det er altså ikke offisielt bekreftet.

Det vi derimot vet er at bilen Tesla benytter i rekordforsøket langt i fra er en original Model S P100D.

Tre motorer

Her har Tesla gjort flere grep for å gjøre bilen raskest mulig på bane. For eksempel har de montert en egen bakvinge, større felger, bredere dekk og ikke minst: TRE motorer, som er en del av Plaid-utgaven av bilen.

Her sitter det en motor foran og to bak. Det betyr at bilen som benyttes i rekordforsøket er et godt stykke unna en standard Model S.

Ifølge Elon Musk skal denne Plaid-utgaven riktignok bli tilgjengelig om et års tid.

Lader med diesel-aggregat

I forbindelse med Teslas banekjøring på Nürburgring, har det mildt sagt ikke bare vært positiv oppmerksomhet å melde.

Naboer i nærheten av banen har nemlig klaget over støy. Støy fra diesel-aggregatet Tesla har tatt med seg for å lade bilene på banen (!).

Dette skal ha surret og gått døgnet rundt i en ukes tid nå, så hvor miljøvennlig Tesla-kjøringen har foregått, kan helt sikkert diskuteres.

På grunn av bråket dette har skapt, har Tesla nylig meldt om at de har montert sin egen Supercharger-ladestasjon på banen. Denne skal stå på Nürburgring permanent, dermed er det ikke utenkelig at det blir mer Tesla-aktivitet på banen i tiden fremover.

Når den offisielle tiden på Model S blir klar, er ikke kjent.

Om et års tid ventes det en ny og raskere versjon av Model S.

