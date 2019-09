Politiet i Trøndelag meldte at to personer sloss med kjetting i parken bak Stiftsgården i Trondheim klokken 15.15.

– Vi ble varslet om at to personer sloss i parken, hvor den ene hadde kjetting og den andre hadde noe verktøy. To politipatruljer bevæpnet seg og dro til stedet, sier operasjonsleder Wencke Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 15.17 kunne politiet melde at de to personene er pågrepet.

– Situasjonen hadde roet seg da vi ankom stedet. Begge ble tatt med inn og anmeldt for ordensforstyrrelse, sier Johnsen.



Ingen kom til skade i hendelsen.