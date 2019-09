– Gjengleder ville betale en halv mill. for forklaring som kan sende fiendene i fengsel

I oktober i 2017 ble en 23 år gammel mann skutt på Holmlia i Oslo. Offeret var tilknyttet en av de to fraksjonene i den kriminelle gjengen Young Bloods.

Kula ble sittende fast i nakken, og mannen er lam fra brystet og ned. Det kommer han til å være livet ut.

For politiet ble dette starten på en svært krevende etterforskning.

Ifølge folk som kjenner miljøet, er kodeksen tøff. De færreste snakker med politiet – noen fordi de er redde, andre fordi de vil «ordne opp selv».

Selv vennene til offeret har én etter én gått i avhør og svart «vet ikke» og «husker ikke» på mer eller mindre alle spørsmål de har blitt stilt.

ÅSTEDET: Det var mange til stede da skuddene falt i oktober i 2017, men de færreste ønsker å si noe i avhør med politiet. Foto: Daniel. D. Laabak

Derfor var det et avgjørende gjennombrudd for politiet at den fornærmede 23-åringen, etter en måneds stillhet, plutselig ønsket å forklare seg om saken.

Seks tiltalt

Mannen har forklart at det var mange til stede den kvelden han ble skutt. Flere kjente han godt, andre husker han ikke.

Fornærmede har pekt ut en rekke personer han mener var en del av oppstyret som skal ha oppstått like før skytingen. Tre av dem holdt våpen synlig fremme, har han forklart.

Saken hadde trolig måttet henlegges uten 23-åringens forklaring. I stedet sitter seks menn nå tiltalt for drapsforsøk i Oslo tingrett.

Under den pågående rettssaken har det imidlertid kommet frem opplysninger som kan svekke 23-åringens forklaring.

Da to representanter fra Oslo-politiets avdeling for spesielle operasjoner (SO) skulle vitne torsdag, kom det nemlig frem at de i januar i år fikk ny informasjon i saken.

– Ville betale

I dag er Young Bloods delt i minst to fraksjoner som blant politifolk kalles «albanerfraksjonen» og «kurderfraksjonen». Navnene er ikke dekkende ettersom grupperingenes medlemmer har ulik etnisk bakgrunn.

«Albanerfraksjonen» styres av en norsk-albansk 28-åring fra Holmlia, som i mai ble utlevert til Norge etter et halvt år på rømmen i Marokko.

«Kurderfraksjonen» ledes av en 27 år gammel norsk-syrer fra bydel Søndre Nordstrand. Han er en av de seks som sitter tiltalt for drapsforsøket i 2017.

LEDERSKIKKELSE: Denne 27 år gamle mannen antas å være sentral i det politiet omtaler som «kurderfraksjonen». Foto: Politiet

Ifølge opplysningene som politiet fikk i januar, skal lederen i «albanerfraksjonen», som fornærmede tilhører, ha tilbudt 500.000 kroner dersom 23-åringen pekte på lederen i «kurderfraksjonen» som hovedmann bak drapsforsøket.