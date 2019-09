I vinter var østerrikeren Georg Preidler (29) en av flere utøvere som ble anklaget og tatt for doping i Operation Aderlass - en omfattende doping-etterforskning.

Preidler har to uker på seg å anke anlagene. Østerrikeren risikerer mellom seks måneder og fem års fengsel dersom han blir funnet skyldig i anklagene.

Preidler er anklaget for å ha regelmessig bloddopet seg og tatt veksthormoner siden Giro d'Italia i 2017, noe som er tidligere enn først antatt, det hevder Austria Press Agency ifølge cyclingnews.com

Det betyr at Preidler var dopet da han hjalp Dumoulin til sammenlagtseier i Giro d'Italia i 2017.

Det gjør Dumoulin sint og sjokkert.

Tungt for Dumoulin

– Jeg er virkelig stolt over seieren min og det vil jeg alltid være. Men nå vet jeg at jeg hadde en lagkamerat som muligens ikke syklet da han var ren. Det er en bitter pille å svelge, skriver nederlenderen på sin Twitter-konto.

Giro d'Italia-vinneren fra 2017, skriver videre at han samtidig følte at Preidler endret seg i perioden under sykkelrittet.

– Men for å være ærlig så ville ikke det overrasket meg. Han var ikke lenger den gledesfylte Georg jeg kjente lenger. Han var bitter, usikker og innesluttet. Jeg tror det var vanskelig for ham å merke at han jobbet så hardt han kunne og det viste seg å ikke være nok til å bli den rytteren han ønsket å bli, fortsetter Dumoulin.

Dumoulin skriver videre at han er sint for at Preidler valgte å dope seg, og at det påvirker folk han har rundt seg. Han skriver det er vanskelig å være bitter på en han har ansett som en nær venn i fortiden.

Var lagkamerat med nordmann

Da det ble kjent i vinter at Preidler var anklaget for doping, sa nordmannen Sindre Lunke følgende til TV 2:

– Det kom som et sjokk. Vi var jo lagkamerater i to sesonger. Vi hadde et bra forhold. Vi har kjørt mange løp sammen, og han virket som en flink og kul fyr. Det er klart at jeg aldri hadde trodd at han skulle dope seg.

Lunke syklet sammen med Preidler i to sesonger på Giant-Alpecin og Team Sunweb. De to var blant hjelperytterne som var med på å sykle Tom Dumoulin til triumf i Giro d'Italia i 2017.

– Det er sånn du ser i intervjuer at lagkamerater sier de er sjokket, at de aldri kunne tenkt at det kunne skjedd, men nå sitter jeg her selv og sier det, sa en rystet Lunke.

Dumoulin har syklet Tour de France fem ganger, Giro d'Italia fire ganger og Vuelta a España to ganger.