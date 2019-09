Fra Saltfjellet, Salten og Ofoten og videre nordover har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel om snø og vanskelige kjøreforhold over 200 til 500 meters høyde.

StormGeo-meteorolog Camilla Albertsen bekrefter at det ligger an til vinterlige forhold nord i landet.

– Et lavtrykk i Barentshavet gjør at vi har pålandsvind og nordavind i Nord-Norge og bygevær. Det kommer som regn, men du skal ikke høyt opp før det går over til sludd og snø, sier Albertsen.

Bedre over helgen

Værtypen ventes å holde seg gjennom helgen, men det blir litt mindre byger på søndag.

Ut over i neste uke siger lavtrykket østover, og det kommer et høytrykk sørfra som vil gi lettere vær i disse områdene og etter hvert litt stigende temperatur. I Finnmark vil temperaturen ligge på mellom 5 og 10 grader på dagtid, mens Nordland får 8 til 12 grader.

Lenger sør i landet sender et lavtrykk ved sydspissen av Grønland en varmfront inn mot Vestlandet og Midt-Norge. Det gir mye regn.

100 millimeter nedbør

Til fredag vil denne varmfronten trekke nordover og føre til mye nedbør i Trøndelag og på Helgeland. Det kan komme 100 millimeter nedbør i løpet av et døgn.

– Det er sendt ut farevarsel om både flom og jordskred på grunn av store nedbørsmengder, sier Albertsen.

Folk i Sør-Norge kan som tidligere meldt se fram til en helg med sommerlige temperaturer.

Sørlandet og Østlandet får de høyeste temperaturene på lørdag, med i overkant av 20 grader. Søndag er det Vestlandet som får det varmeste været. Også her ventes det at temperaturen bikker 20 grader.

Ut over i neste uke synker temperaturen gradvis i Sør-Norge, men det vil holde seg på rundt 15 grader.