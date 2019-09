Brann ute av kontroll flere steder i verden – må bestille røykmasker før Formel 1-løp

To millioner hektar

Også i Bolivia brenner skogene, og landet ba om internasjonal hjelp i slutten av august.

Bolivianske brannmannskaper, militære soldater og frivillige har de siste to månedene arbeidet uten stopp for å slukke noen av de verste brannene i landets nyere historie.

Ifølge offisielle tall er minst to millioner hektar brent. Et hektar tilsvarer omtrent en fotballbane.

President Evo Morales har i følge NPR satt en pauseknapp på valgkampanjen for å håndtere krisen i det sør-amerikanske landet.

Det til tross for at han, i likhet med Brasils president Jair Bolsonaro, åpnet for mer avskoging og dyrking i skogområder tidligere i sommer.

– Vanskelig å se

I Bolivia rammer brannene urbefolkningen, og heller ikke her er det visst hvorfor årets branner er ute av kontroll.

– Det er vanlig i tørkesesongen at man kutter ned skog og gjenvekst. Men så løper plutselig brannene løpsk, og det som er bekymringsverdig er at brannene går inn i intakt skog, sier Torbjørn Haugaasen, professor på tropisk økologi og bevaringsbiologi på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han forteller at det er vanskelig å se de reelle skadene etter brannene før man får se brannarrene i etterkant av tørkesesongen.