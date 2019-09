For fem år siden ble den såkalte Vanvikan-saken henlagt.

Onsdag ble faren til den ett år gamle gutten som døde igjen siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge – eller medvirkning til dette.

Den siktede anket kjennelsen om varetekstfengslingen, men anken ble torsdag avvist av Hålogaland lagmannsrett.

Barnedødsfall i 2013

Bakgrunnen for saken er at den 15 måneder gammel gutt ble funnet død i sitt hjem i Leksvik kommune 27. november 2013.

Foreldrene hadde forlatt barnet sovende hjemme alene i to timer og kjørt til Rissa, om lag to mil unna. Da de kom tilbake, fant moren gutten død i sengen.

Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling.

Lydopptak

Politiet sier at bakgrunnen for gjenopptakelsen er at de har mottatt ny informasjon fra vitner i saken. I fengslingskjennelsen fra Alta tingrett kommer det fram at faren til den 15 måneder gamle gutten snakket med flere personer om det som skjedde da gutten døde, og at det finnes lydopptak av dette.

Bare faren, som i dag er i 30-årene, er siktet denne gangen. Moren døde i fjor.

Mannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang, sier hennes klient ikke erkjenner straffskyld.