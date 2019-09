Nedbøren starter natt til fredag når en front passerer, og det er fare for byger i etterkant. Samtidig stiger temperaturen slik at all nedbør ventes som regn. I tillegg ventes det at snøen vil smelte i områder der det har falt snø.

Flomvarselet fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) gjelder fra fredag morgen. Det har vært vannføring på flomnivå i flere elver tidligere i uken, og den allerede våte tilstanden i bakken gjør at vannføringen i elvene øker raskere enn ellers, advarer NVE

Regnværet kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Overvann i tettbygde områder kan føre til stengte veier og bruer, melder NVE.

Flomfaren ventes å avta i løpet av lørdag ettermiddag.

