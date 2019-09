– Graviditet er ikke et problem. Å få barn utenfor ekteskap er et problem.

Det uttalte presten Joseph Cisetti i Jackson County Circuit Court onsdag.

Kansas City Star skriver at læreren Michelle Bolen saksøker den katolske skolen St. Therese School etter at hun i 2015 fikk sparken.

Hun mener at hun mistet jobben på skolen, hvor hun hadde arbeidet i fem år, fordi hun ble gravid utenfor ekteskap.

I søksmålet står det at Bolen og hennes daværende forlovede tok kontakt med Cisetti like etter at de fant ut at de ventet barn.

Cisetti skal ikke ha gratulert henne, men i stedet fortalt henne at hvis hun hadde tatt abort, så hadde skolen «sluppet å takle skandalen med en gravid, ugift lærer».

I HARDT VÆR: Pastor Joseph Cisetti vitnet onsdag i retten. Foto: St. Therese School

– Ingen kvinne skal måtte bekymre seg for om det å sette et barn til verden utgjør en fare for jobben. Men det var det som skjedde her, uttalte Bolens advokat E.E Keenan i retten.

– Ville gi kontrakt for å redde barnet

Videre står det at Cisetti fortalte Bolen at hun hadde gjort riktig i å ikke ta abort, men at hun hadde brutt vilkårene i kontrakten ved å bli gravid utenfor ekteskap.

I retten uttalte prest Cisetti at det var Bolen som tok opp dette med kontrakten, og at han bare stadfestet at hun hadde brutt vilkårene.

– Seksuelle forhold må kun finne sted i et ekteskap, sa han.

Videre fortalte han at han ikke ønsket å sparke Bolen, da han fryktet at dette ville føre til at hun tok abort.

– Det er en sjanse for at noen andre i samme situasjon tenker: «Kjære Gud, jeg er gravid. Jeg må ta abort hvis jeg vil beholde jobben». Min intensjon var å tilby henne en kontrakt, påstod han under utspørringen.

Han sa at skolens daværende rektor, Carol Lenz, samt rektorassistenten, derimot ikke ønsket å fornye Bolens kontrakt.

Følte seg overvåket

Bolen sier at hun følte seg overvåket av skoleledelsen etter at hun fortalte om graviditeten, og at assisterende rektor registrerte Bolens prestasjoner slik at skolen kunne sparke henne uten å oppgi «gravid utenfor ekteskap» som formell årsak.

Ved en anledning ble hun filmet av en kollega som mente at Bolen ikke var med på å «dra lasset sammen».

Skolens advokat Joe Hatley påstår at Bolen mistet jobben fordi hun kom for sent om morgenen, i tillegg til å ikke følge skolens kleskode og ikke tok til seg konstruktiv kritikk.

– Frøken Bolen var en ok lærer. Hun var ikke en rockestjerne, sa Hatley i retten.

Han mener at Bolen kun saksøker skolen for å hevne seg på skoleledelsen etter at hun ble sparket.

Lokale medier skriver et dommen vil falle senere denne måneden.

– Vi håper at dommen sender bispedømmet mot vår moderne tid, og sender en melding til bispedømmet om at de ikke kan gjøre dette igjen, avsluttet Keenan.