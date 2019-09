Husker du? Dette er de verste Emmy-antrekkene gjennom tidene

Den vide, rosa fløyelskjolen falt nemlig ikke i god jord – og den rosa veska i samme stoff gjorde det ikke noe bedre.

Joan Rivers i 2003

FJÆRPRYD: Joan Rivers. Foto: NTB Scanpix

Hadde hun et fuglereir rundt hode? Mange bekymret seg for hvor mange fugler som måtte dø for at Joan Rivers' fjær-drakt skulle bli til.

Kjolen fikk altså ikke spesielt gode terningskast på den røde løperen i 2003.

Sarah Jessica Parker i 2000

BALLERINAPYNTET: Sarah Jessica Parker. Foto: NTB Scanpix.

Sex and the City-stjernen blir ofte hyllet for sine antrekk, men ikke på selveste milleniumsåret. Denne rosa kreasjonen med ballerina-trekk fikk nemlig stryk av ekspertene. Et ekstra minus blir det nok også for den rosa arm-pynten.

Geena Davis i 2000

GJENNOMSIKTIG: Geena Davis. Foto: NTB Scanpix

Denne gjennomsiktige slangeskinn-aktige kjolen ble riktignok lagt merke til, men ikke på en god måte. Glow- og The Fly-stjerna Geena Davis overlot ikke mye til fantasien på Emmy Awards i år 2000.

Lucy Liu i 2000

NAKENKJOLE: Lucy Liu. Foto: NTB Scanpix.

År 2000 var kanskje ikke et godt moteår, for også Lucy Liu fikk slakt for sin nakenkjole. Denne kom altså på banen mange år før Beyoncés ikoniske nakenkjole, men denne grønne glittervarianten ble ingen slager.

Jennifer Aniston i 1999

PERLER OG PALJETTER: Jennifer Aniston. Foto: NTB Scanpix

Hun vant ikke prisen for best stil i 1999 ... Men fire år senere vant hun iallfall prisen for beste hovedrolle i en komedie for rollen i Friends.