Nektet å svare på spørsmål om snikislamisering

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ville ikke svare direkte på spørsmål om Rajas kronikk og bruken av ordet «snikislamisering».

– For meg som justisminister er det viktig å understreke at når vi diskuterer innvandringspolitikk i Norge – og det er en viktig debatt – så er det viktig at vi har bind for øynene, altså at vi ikke lager regler ut ifra hvilken religion mennesker tilhører.

– Det er viktig å understreke at vi må sette fokus på de universelle frihetene alle mennesker skal ha i Norge. Derfor kommer Fremskrittspartiet og regjeringen til å sette søkelys på ting som er viktig for at alle skal kunne ta utdannelse, også jenter. Vi skal bekjempe ting som omskjæring, det skal være universelle likheter. Det er ting som er viktige verdier i vårt samfunn, sier Kallmyr.

Konfrontert med om han mener det finnes snikislamisering i Norge, vil ikke Kallmyr svare.

– Jeg ser at unge jenter og gutter blir utsatt for tvangsekteskap. Det skal vi gjøre noe med. Alle skal få bestemme hvilken skole de skal gå på og få mulighet til utdannelse, sier han.

– Det er ikke tvil om at tvangsekteskap er utbredt innenfor enkelte islamske kulturer. Det finnes også innenfor enkelte kristne kulturer, sa Kallmyr, før han gjorde det klart at han er mer opptatt av det materielle innholdet enn akkurat ordet «snikislamisering».

Ahmed Yasir i Islams Råd Norge forstår ikke alt pratet om snikislamisering.

– Hva er snikislamisering? Skal vi kalle det snikislamisering hvis en muslim står på sine verdier. Muslimer generelt i Norge er oppegående, og gjør det de må, deltar i samfunnsdebatten og er aktive i arbeidslivet. Er det snikislamisering hvis noen velger å gå med hijab, skjegg eller turban? sier Ahmed Yasir i Islamsk råd Norge..

– Vi har hatt et veldig godt møte

Partene, med kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, møtte pressen etter møtet.

– Vi har hatt et veldig godt møte med islamsk råd og muslimsk dialognettverk. Bakgrunnen for det er et møte vi hadde på statsministerens kontor før sommeren. Der ble vi enige om at vi måtte møtes for å få god dialog. Det kan ikke gjøre fra et kontor, sa Sanner.

Sanner gjorde det klart at partene ikke hadde diskutert de siste dagers uttalelser i pressen, der blant annet Venstre-leder Trine Skei Grande har vært kritisk til Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» etter at Abid Raja hadde anklaget Frp for «brun propaganda» i en kronikk.