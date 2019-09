Det dreier seg om en produksjonsfeil på forhjul/hjuloppheng, opplyser Gresvig.

Feilen kan gå ut over brukssikkerheten og kan medføre personskade.



– Vi beklager at vi er kommet i skade for å selge en vare med produksjonsfeil. Vi vil aldri gå på akkord med kravene til sikkerhet og helse knyttet til våre produkter. Derfor gjør vi nå det som er mulig for å informere om saken og for å få de aktuelle produktene i retur, sier kategori- og innkjøpsdirektør Arnt Sandvik Nilsen i Gresvig.

Syklene er solgt hos G-Sport og Intersport i perioden mellom 18. februar og 16. september 2019.

Sparkesykkelen kan leveres tilbake hos nærmeste G-Sport- eller Intersport-butikk. Kundene får enten en annen sykkel eller kjøpesummen tilbake.

