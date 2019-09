Bjørn Brun heter han og kommer fra Hemnesberget i Nordland. Han har akkurat fylt 50 år og er bruktbilselger med egen butikk i Drammen. På femte året.

Nisjen han har funnet seg er litt spesiell. Bjørn har nemlig spesialisert seg på salg av billige bruktbiler. Skikkelig billige, til og med.

Man skulle jo kanskje tro at en slik geskjeft ikke er et spesielt smart blant pengesterke nordmenn, som gjerne vil ha fine, store og dyre biler. Men slik er det ikke. Snarere tvert imot.

Butikken går så det griner når det gjelder antall solgte biler. Etterspørselen er stor, og det er tidvis mangel på nok billigbiler.

Hoppet av – og startet for seg selv

– Ja, det ligger an til rekord i år. Jeg har hatt som målsetning å selge 365 biler. Altså like mange som det er dager i året. Akkurat nå ligger jeg 20 biler foran skjema, men jeg vet jo også at inn imot jul så blir det gjerne litt tråere. Men jeg er optimist, sier han på klingende nordlandsdialekt og gliser akkurat så bredt som en bruktbilselger skal…

Bjørn sliter tidvis med for lite billigbiler. Målet er å selge 365 biler i år. En for hver dag. Foto: Privat.

Bjørn er utdannet markeds- og bedriftsøkonom, men hoppet av den karrieren da bedriften han jobbet i flyttet for fem år siden. Den lange jobb-veien fristet ikke. Han startet altså opp sin egen bilbutikk og er også eneste ansatt. Både direktør og vaskegutt og med mange lange og travle dager. Men han angrer ikke på valget.

– He, he… Nei – det eneste jeg angrer på er at jeg ikke startet opp med dette tidligere. Det er skikkelig moro, og det blir en livsstil, sier han entusiastisk.

– Men du, dette med billigbiler: Hva er greia her, og hvordan driver du butikken?

– Bilene får jeg primært fra forhandlere i området her som jeg har avtale med. Det er biler som er såpass gamle og har gått så langt at merkeforhandlere ikke selger dem fra sine egne lokaler. Så da havner de hos meg.

– Ettersom jeg skal leve av dette, må jeg jo legge på en liten margin, før jeg selger videre. Jeg har som mål å selge mange biler og tjene litt på hver, framfor å selge få og tjene mye på hver bil. Omløpshastighet er viktig, og jeg streber etter å være billigst på nett, på de biltypene jeg til en hver tid har.

Volvo er lettsolgt

– Jeg er nok litt utålmodig. Er ikke en bil solgt etter to–tre uker, går jeg ofte inn og justerer prisen. Eller lager en helt ny annonse. Igjen: Omløp er viktig, og lang ståtid er noe dritt…

– Jeg har bare helt unntaksvis biler til over 100.000 kroner. Men kan godt ha biler til 8.000-10.000 kroner. Mens snittprisen på bilene jeg har solgt så langt i år, ligger på rundt 40.000 kroner. Det er et kurant prisleie, mener Bjørn.

– Du nevnte dette med ståtid på biler. Kan du si litt om dine erfaringer på hva som er enkelt å selge og hva som ikke er fult så enkelt?

– Volvo V70 er en lettsolgt bil for meg. Det er solide biler som ofte er eid av skikkelige folk som har tatt godt vare på bilene sine. Det samme med Toyota, de går fort unna om de er gamle nok. Her har jeg kunder som kjøper av meg for eksport til Afrika. Billige biler med tilhengerfeste og automatgir er også en lettsolgt kombinasjon.

– I motsatt ende har jeg VW Golf stasjonsvogn. Det er det «ingen» som skal ha. Det samme gjelder Land Rover Freelander og VW Passat sedan. De er tungsolgte. Jeg har hatt noen litt nyere amerikanske personbiler også, de har heller ikke vært lettsolgte, forklarer Bjørn.

– Men det meste kan tross alt selges. Ofte er det snakk om pris. Det hender jo at man går «baklengs» og taper penger. Man blir aldri helt utlært i dette faget. Men da er det bare å ta tapet først som sist.

Gjennomsnittsprisen på bilene som Bjørn Brun selger er 40.000 kroner. Dette er en av de som kanskje bidrar til å nå 365 solgte biler i år. Foto: Privat.

Ingen elbiler

Den siste tiden har det jo liksom blitt politisk ukorrekt å kjøre dieselbil. Men dette har bruktbilselgeren fra Drammen merket lite til.

– Tja, nei... Det var jo mye styr rundt dette for et par år siden. Da kunne jeg merke det litt, at folk gjerne ville ha en bensinbil. Men det har gitt seg. Jeg selger dieselbiler som aldri før, så det er ikke noe problem. Nå skal det jo også sies at mange av bilene mine er fra tiden hvor diesel var det eneste fornuftige, for 8-10 år siden.

– Men jeg tror faktisk ikke jeg har solgt en eneste elbil. Ennå. Men det kommer nok det også.

– Du selger biler som er billige. Billige biler er jo som regel gamle og har gått langt. Blir det mange klager – og hvordan håndterer du det?

– Jeg begynner å nærme meg rundt 2.000 solgte biler siden jeg startet opp. La oss si jeg har hatt rundt 20 reklamasjoner. Gamle biler kan jo være litt uforutsigbare. Ting kan skje. Da må jeg løse opp i det på en måte som er god både for meg og kunden.

– Forleden solgte jeg en bil til 8.000 kroner. Den var selvfølgelig gammel og hadde gått langt. Jeg forklarte kunden nøye at neste EU-kontroll var i august neste år og at om bilen gikk greit fram til da, så var det kanskje ikke så mye mer å koste på. At det kanskje var greit å vrake den da, om mangellappen ble stor. Det ville tross alt bli et billig bilhold, når man trekker i fra vrakpanten.

– Men denne kunden tok bilen rett til en merkeforhandler på test og fikk jo den smørbrødlista over ting som begynte å bli slitt. Slike ting blir jeg litt oppgitt over.

– Men stort sett forstår jo folk hva en billig bil innebærer. Heldigvis.

Har kaffe og ryddig kontor

– Jeg er både åpen og tydelig på nettsidene mine og i annonsene at mange av bilene selges "as is" og uten garanti. Dette handler igjen om både pris og omløpshastighet. Skal jeg ta bilen først for å lakkere en forskjerm, så til et annet sted for å ta service og sette på to nye dekk, så går det jo fort to uker. Ståtiden går opp, og jeg må ha mer igjen for bilen. Det er ikke slik mitt konsept er. Jeg skal være billig og selge raskt, forteller han igjen.