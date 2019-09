Det viser tall fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Renteøkningen som kommer nå vil gi en boligeier som har to millioner igjen å nedbetale på lånet en økning i renteutgifter på nesten 4000 kroner i året etter skatt. Det blir 325 kroner i måneden i økte renteutgifter, sier forbrukersjef Carsten Pihl i Huseierne i en pressemelding.

I og med at dette er den fjerde renteøkningen på ett år, utgjør det til sammen store økte utgifter for vanlige boligeiere.

– For et lån på to millioner vil de fire renteøkningene til sammen bety en økning i månedsutgiftene på 1300 kroner etter skatt. Eller omlag 15.600 kroner i året. Det vil merkes i husholdningsbudsjettene, sier Pihl.

Nytt rentehopp

Det var knyttet spenning til torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank. Klokken 10 ble det kjent at renten økes 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

– Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, opplyser Norges Bank.

Samtidig varsler sentralbanksjef Øystein Olsen at det er lite sannsynlig med flere renteøkninger den nærmeste tiden.

– Bytt bank!

Renteøkningen ut til boliglånskundene vil tidligste komme 31. oktober. Huseierne oppfordrer folk til å være aktive bankkunder. Det er ofte mulig å prute på renten som står i prislistene.

– Boligeiere bør sjekke både hvilken rente de har i dag, og om banken deres øker renten. Særlig de som får rente godt inn på 3-tallet bør se seg om etter en annen bank, sier Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne.