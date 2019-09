Skademareritt i Skal vi danse: – Tror ikke jeg har hatt en sånn smerte før

Forrige lørdag kunne vi høre NRK-profilen Christian Strand gjøre noe veldig uvanlig. Nemlig å klage over smerter.

Smerter

TV 2 har allerede omtalt flere av skadene i årets sesong av Skal vi danse; Jan Tore Kjær sliter med alt fra betennelser til menisk og både Emilie Nereng og Isabel Raad har ribbeinsproblemer.

Christian Strand har store problemer med et vondt bekken og har dratt til fysikalske behandlinger hver dag den siste uken.

– Når du vrikker og «shaker» rumpa fire timer fire dager i strekk, da sier bekkenet mitt: «Sorry ass, så mye shaking har vi ikke hatt på mange år». Så da låste det seg. Nå har det blitt helt betent.

I videoen øverst i saken kan du høre at Strand sier han tygger det som kan tygges av både smertestillende og betennelsesdempende for å komme seg gjennom treningen.

– Det har vært helt sykt vondt. Jeg tror ikke jeg har hatt en sånn smerte noen gang. På et tidspunkt var jeg ikke på tanken å kaste inn håndkle. Heldigvis hadde jeg fine folk rundt meg som hjalp meg. Smerte er smerte, men det går over.

Strand sier at han er greit trent fra før, blant annet på grunn av en friidrettsbakgrunn. Han trente også kondisjon og kjernemuskulatur før han for alvor begynte med dans.

Gode tips

Førsteamanuensis Terje Gjøvaag ved fakultet for helsevitenskap ved Oslo MET mener den tidligere Hotel Cæsar-skuespilleren har gjort mye riktig med treningen, men både han og Strand etterlyser at deltakerne får mer hjelp i forkant av deltakelsen.

Han mener kjendiser som rekrutteres til Skal vi danse burde få et grunntreningsprogram fire til seks uker før de begynner med dansingen.

– Problemene med alle skadene i Skal vi danse kan henge sammen med at man ikke har tid til å øke belastningen gradvis, som er det fornuftige å gjøre. Da gir man kroppen tid til å venne seg til økt belastning samt absorbere all treningen, sier Gjøvaag, og fortsetter:

FOKUSERT: Christian Strand har fått gode tilbakemeldinger av dommerne så langt i programmet. Foto: Scanpix

– Med en plutselig og stor økning i treningsmengde, der man også blir kastet inn i en type aktivitet der mange stiller uten grunnleggende og god danseteknikk, er sjansen for overbelastning og slitasjeskader ganske stor.

Pressekontakt i TV 2, Håvard Solem, setter pris på innspillene fra Strand og Gjøvaag.

– I løpet av 15 sesonger med Skal vi danse har vi gjort oss mange erfaringer på dette området, og vi har et apparat rundt som gjør oss godt rustet til å håndtere skader. Det er flott at vi får innspill fra deltakere, og tar stadig endringer opp til vurdering hvis vi ser at det er behov for det.