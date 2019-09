Skader, fall, og sykdom har lagt en stor skygge over flere sportslige fremganger i norsk hoppsport i sommer. Aller verst har det vært å takle kreftsykdommen til markedssjefen i hopp, Bjørn Einar Romøren, og den alvorlige korsbåndskaden til Anders Fannemel.

– Ja, det har vært mye, og litt tøft til tider, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Samtidig er han klar på at de som lag er godt rustet til å takle det som måtte være av negativitet.

– Det gjør faktisk at vi står enda bedre sammen enn før. Jeg er sikker på at dette vil gjøre oss bedre, smiler han.

Småskader

I tillegg til Fannemels alvorlige skade, så har Daniel André Tande fått et tilbakeslag på sin kneskade. Han er fortsatt ikke tilbake i hoppbakken, men trener uten smerter. Også Robert Johansson har slitt med litt smårusk. Det samme har Johann Forfang.

Men Stöckl er likevel rolig.

– Du som er blitt kjent som landets beste lagbygger. Har du noe lag igjen?

– Ha, ha. Vi tok ut åtte mann på landslaget. Så vi har mange igjen. Og mange unge utøvere som pusher på bak. Så det er nok folk igjen, ler Stöckl.

I går ettermiddag var det endelig brede glis i hoppleiren da Alexander Stöckl og han kumpaner på hopplandslaget skrev under en ny sponsoravtale med Help forsikring, som spesialiserer seg på forsikring av ulike advokattjenester.

Og med alle skadene og uhellene i den norske hopptroppen kunne man knapt ha fått en mer passende sponsor.

– Alle løperne får tilgang til våre tjenester i alle fall, humrer administrerende direktør, Johan Dolven.

Måtte ta pause

Maren Lundby var også sammen med Stöckl for å kaste glans over sponsorsigneringen. Hun har definitivt hatt sine problemer i oppkjøringen. Men måtte ta et drastisk valg for å komme seg tilbake i full trening.

– Jeg slet en del med hodepine da jeg begynte å trene igjen. Det er ganske skummelt. Men jeg valgte å lytte på rådene jeg fikk om å ta det fullstendig med ro. Det har hjulpet.

– Hva gjorde du da?

– Ingenting, he, he. Jeg lå stort sett bare på sofaen og kikket i taket, ler hun.

Hun tror likevel ikke at den ufrivillige pausen etter at hun skled ned tilløpet og utover hoppkanten på Lillehammer vil sette henne tilbake når vinteren kommer.

– Nei, det har ikke satt meg tilbake. Det er jeg ganske sikker på. Jeg er tilbake i bakken, og hopper på ski som vanlig. Jeg har vært forsiktig i starten, så gjør det skal nok gå bra.

Hopperne starter verdenscupsesongen om drøye to måneder i polske Wisla, mens Maren Lundby og kvinnene starter første helgen i Desember på Lillehammer.