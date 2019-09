Derfor slo Manshaus til denne lørdagen

Med tre skudd i hodet og ett i brystet tok Philip Manshaus (22) livet av stesøsteren sin, Johanna Zhangjia Ihle-Hansen (17) mens hun satt på sengen i deres felles hjem i Eiksmarka i Bærum.

Politiet mener at drapet var rasistisk motivert. Ihle-Hansen hadde asiatisk opprinnelse.

Drapet skjedde trolig mellom klokken 14.15 og 15.00 lørdag 10. august.

Litt senere satte Manshaus seg i bilen og kjørte de drøyt 15 kilometerne fra Eiksmarka til Skui, der moskeen Al Noor islamic centre ligger.

22-åringen skjøt seg gjennom døra, og han løsnet også skudd inne i moskeen. Manshaus ble imidlertid overmannet av Mohammed Rafiq (65) og Mohamed Iqbal (75). Ingen ble fysisk skadet i moskeen.

La merke til holdningsendring

Ettersom Manshaus sitt mål skal ha vært å drepe så mange som mulig, har politiet undret seg over hvorfor han slo til da han gjorde. Denne lørdagen var det nærmest folketomt i moskeen.

SKJØT SEG INN: Philip Manshaus tok seg inn gjennom denne nødutgangen i moskeen. Foto: NTB Scanpix

Dagen i forveien var det mange personer til stede under fredagsbønnen. Den påfølgende søndagen var det eid-feiring, som trolig ville betydd at det hadde vært folksomt i moskeen.

En polititeori har vært at stesøsteren oppdaget planene, og at han måtte drepe henne, for så å iverksette operasjonen sin tidligere enn planlagt.

Selv om stesøsteren la merke til Manshaus' holdningsendringer, skal hun ikke ha oppdaget planene hans.

Fryktet å bli oppdaget

VG har tidligere skrevet at Manshaus fryktet at det ville bryte ut rasekrig i Norge.

Kilder tett på etterforskningen opplyser til TV 2 at Manshaus følte at han hadde dårlig tid og at han fryktet å bli oppdaget.

Lørdag 10. august var han alene i huset sammen med søsteren sin. Foreldrene, som han fryktet ville oppdage ham, var bortreist.

ALENE HJEMME: Philip Manshaus var alene med stesøsteren da han drepte henne. Deretter tok han med seg våpen og satte kurs mot moskeen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

De tre våpnene han hadde med seg til moskeen var registrert og godkjent, men Manshaus selv hadde ikke våpentillatelse.

For å unngå å bli oppdaget idet reiste av hjemmefra med våpnene, var det gunstig å gjøre dette en på en dag da foreldrene ikke var hjemme. Dette har Manshaus forklart seg om i avhør, får TV 2 opplyst.

Manshaus skal ha tenkt tanken på å slå til under eid-feiringen søndag 11. august, men han skal rett og slett ikke ha følt seg sikker på at han ville få mulighet til å gjennomføre den planlagte terrorhandlingen dagen etter.

Nekter å la seg avhøre

TV 2 har forelagt opplysningene for Philip Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries. Hun har ingen kommentar til saken.