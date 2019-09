– Hensett til de livstruende skader fornærmede ble påført ved knivstikkingen, var det tilfeldigheter som gjorde at han ikke døde, heter det i dommen fra Nordmøre tingrett.

Dramaet fant sted på Nordmøre 1. mars i år.

24-åringen var på det tidspunktet innlagt for behandling, men var hjemme på permisjon hos foreldrene da det brutale drapsforsøket skjedde.

Ifølge forklaringen til tiltalte hadde han i månedsvis hørt stemmer som oppfordret ham til å drepe faren fordi han var en trussel som måtte elimineres.



– To dager før knivangrepet fikk jeg en ny påminnelse om at jeg måtte drepe min egen far, forklarte mannen i tingretten.

Han reiste hjem til foreldrenes hus, festet en kniv med gaffateip rundt hånden og knivstakk han i halsen, brystet og magen. Andre familiemedlemmer som var til stede fikk varslet nødetatene og knivofferet ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital med livstruende skader.

Ifølge dommen lider tiltalte av paranoid schizofreni og de sakkyndige har konkludert med at mannen var psykotisk under knivangrepet.

Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ønsket og forsøkte å drepe å drepe sin far, og har dømt mannen til tvungen psykisk helsevern.

– Straffen er også helt i tråd med det min klient ønsker, sier mannens forsvarer, advokat Olav C. Bowitz til TV 2.