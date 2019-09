Det har stormet rundt den profilerte Venstre-politikeren den siste tiden.

Da Raja fredag i forrige beskyldte regjeringskollega Fremskrittspartiet (Frp) for å fremme en «brun retorikk», utløste han er åpen konflikt i regjeringen.

Flere Frp-topper har krevd en unnskyldning, men i stedet spisset Raja i en Aftenposten-kronikk sitt utspill da han skrev at det stinker av Frps retorikk.

Raja beklaget likevel onsdag å ha ordlag seg som han gjorde. Etter å ha landet på Oslo lufthavn sa han til et samlet pressekorps at han fremdeles ønsker å ha Fremskrittspartiet med på laget.

Flere ganger, senest i går, har statsminister Erna Solberg (H) forsøkt å roe gemyttene.

Ble kalt hund og svin

Etter planen skulle Raja runde av uken i Høyesterett, der han er fornærmet i en svært alvorlig trusselsak.

Høsten 2016 sendte den profilerte islamisten Mohyeldeen Mohammad tre tekstmeldinger til Raja hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

Tre dager senere ble det lagt ut en åtte minutter lang film på YouTube hvor Mohammad med IS-inspirert musikk i bakgrunnen gikk til angrep på Raja og kalte ham en frafallen muslim på grunn av hans ståsted i debatten om bruk av hijab og nikab offentlig i Norge.

I Borgarting lagmannsrett ble Mohammad dømt til fengsel i to år og tre måneder. En samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharialovgivning.

– Lov å ombestemme seg

Fordi saken har klare prinsipielle sider ved seg, har Høyesterett valgt å behandle anken over straffutmåling. Senest onsdag kveld opplyste Rajas advokat Olle Nohlin til TV 2 at Venstre-politikeren var klar for å møte i retten.

Torsdag morgen er stortingspolitikeren likevel ikke på plass i Høyesterett.

– Han fant det ikke helt nødvendig å være her, sier Nohlin torsdag.

– Han sa senest i går at han ville være her. Er det den siste ukens oppstyr som har fått ham til å ombestemme seg?

– Det er lov å ombestemme seg, og han har valgt å prioritere andre arbeidsoppgaver, sier han.

Raja har ikke selv besvart TV 2s henvendelser torsdag.

Det er satt av to dager til saken i Høyesterett, som også skal ta stilling til om Mohammad må betale erstatning til Raja – og eventuelt hvor mye.

Erstatningsbeløpet ble i lagmannsretten satt til 130.000 kroner, 20.000 kroner mindre enn hva tingretten landet på. Lengden på fengselsstraffen var tre måneder kortere enn i tingretten.