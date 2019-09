Renta heves til 1,5 prosent

Det betyr at renta har steget fra 1,25 prosent til 1,50 prosent, og de tror mest sannsynlig renten blir værende på dette nivået den nærmeste tiden.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi.

God økonomi

Renteøkning er et signal om at den norske økonomien er god, og det kan for eksempel føre til høyre lønnsvekst. For nordmenn generelt betyr utfallet først og fremst høyere boliglånsrenter.

– Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente, skriver sier Olsen.

Videre sier sentralbanksjefen at det fortsatt er god vekst i norsk økonomi, og at kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. En høyere styringsrente kan bidra til å gjøre den norske kronen sterkere, som ifølge Norges Bank nå er svakere enn anslått i juni.

– Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, opplyser han.

Han sier samtidig at svakere vekstutsikter og lavere rente i verdensøkonomien taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen.

– Nådd rentetoppen

Sjefsøkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon mener prognosene sier vi nå har nådd rentetoppen.

– Det skinner veldig klart gjennom at dette var siste heving. Norges Bank hever styringsrenta mens andre kutter, og det er fordi bildet i norsk økonomi fortsatt er relativt sterk, sier Dørum.

Han forteller at Norge har høy sysselsetting og en ressursøkning litt over normalen. Det er derimot ikke slik i landene som i stor grad påvirker norsk økonomi.

– Det er et svakere bilde rundt oss i verden. Det er handelskrig mellom USA og Kina, og en lavere veksttakt og lavere rente rundt oss. Så det er et begrenset handlingsrom her hjemme, sier Dørum og legger til:

– Hvis økonomien rundt oss fortsetter å være svak og det smitter over på Norge, så er det ingen tvil om at renten vil settes ned igjen.

Flere økninger

Den 20. september 2018 valgte Norges Bank å heve styringsrenta for første gang siden mai 2011.

Renta ble justert fra 0,5 til 0,75 prosent, og den har siden blitt hevet ytterligere to ganger. Styringsrenta er nå på 1,50 prosent, som betyr at den har økt 1 prosentpoeng på kun ett år.