Linni Meister var med i Skal vi danse for første gang i 2012. Da danset hun med den svenske proffdanseren Calle Sterner.

Nå til lørdag, når hun skal danse med Christian Strand, har hun vært med på danse-showet fire ganger.

Veteran

Denne uken er det all star-tema på Skal vi danse, noe som betyr at tidligere kjendisdansere kommer tilbake på parketten.

Dette er tredje gang Meister er med på all star-sendinger. Hun har tidligere danset med Grunde Myhrer og Aune Sand.

Dette gjør Meister til den kjendisen som har hatt flest innhopp i Skal vi danse gjennom de femten sesongene.

– Hva tenker du om at du lager Skal vi danse-rekord?

– Jeg er beæret over det! Jeg elsker å danse, sier Meister og kaller Christian Strand for en av de flinkeste i hele dansesirkuset.

DANSEGLAD: Linni Meister erstattet Marianne Aulie i den åttende sesongen.

Strand er veldig takknemlig for at han fikk tildelt Meister i all star-sendingen, og sier hun er en energibombe som sprer godt humør.

– Jeg og Marianne er så glade for at vi har fått Linni. Vi skal lage et show som det virkelig skal sprute av, sier Christian Strand og dansepartneren Marianne Sandaker.

Han skryter også av Meister og kaller henne en dyktig danser som lærer hurtig.

– Hun elsker dette, og det ser jeg med en gang hun kommer på trening. Vi har laget en koreografi der hun får den plassen hun fortjener. Der hun kommer og tar rommet, vrikker på rumpe, hofter, lår og pupper, sier den blide programlederen lattermildt.

Internasjonal dansestjerne

Tidligere i uken kunne TV 2 avsløre alle kjendisene som returnerer til parketten i forbindelse med all star-programmet.

Vi vil også få et gjensyn med Sophie Elise Isachsen, Martine Lunde, Einar Nilsson og Ben Adams – for å nevne noen.

Det er faktisk nok en person som skaper historie denne lørdagen, nemlig Lasse Matberg. Han er den første som er med i en all star-episoden, uten å ha vært med på Skal vi danse i Norge.

Han vant nemlig den italienske versjonen, men har aldri vært på den norske versjonen.