Volvo har nesten vel så lange tradisjoner med lastebiler, som med personbiler. Helt siden 1928 har de vært produsenter av biltypen. I mange tiår også en av de ledende produsentene av biltypen.

Utviklingen de siste årene på personbiler kjenner de fleste av oss til. Det går mot en elektrifisering av kjøretøyparken. Samtidig som det stadig ryktes at bilene etter hvert skal kunne kjøre helt av selv.

Dette gjelder ikke minst også for lastebiler. Her er Volvo tidlig ute og gir oss nå et klart glimt på hva vi kan vente oss, trolig i ganske nær framtid.

Volvo Vera er et konsept på en selvkjørende, elektrisk lastebil. Den kommer straks på besøk til Norge. Nærmere bestemt på messen Transport og logistikk 2019, som er en av de største og viktigste i sitt segment her hjemme.

Stor oppmerksomhet

– Det er første gang en autonom lastebil stilles ut på en messe i Norge, noe vi er veldig fornøyde med. Det er ingen hemmelighet at Vera er et av høydepunktene på arrangementet, sier kundedirektør og prosjektleder hos Norges Varemesse, Trond Andersen.

De selvkjørende lastebilene er ikke langt unna.

– Vera vekker stor oppmerksomhet og er et blikkfang med tanke på design og utseende, den har dimensjoner som en klassisk trekkvogn, men uten den klassiske hytten får du følelsen av at du ser på et konseptkjøretøy som er bygget for framtiden, sier Bjørn Inge Haugan, direktør kommunikasjon og marked i Volvo Norge i en pressemelding.

Demmer opp for sjåførmangel

– Vera er definitivt et kjøretøy som kommer til å tiltrekke seg mange nysgjerrige bransjefolk. Det som kanskje er ekstra artig er at det nå blir flere og flere som interesserer seg for transport og logistikknæringen. Dette i takt med at produktene blir annerledes og kompetansebehovet endrer seg. På vårt arrangement er alle velkommen uansett om de er interessert i elektriske autonome kjøretøy eller de gode gamle V8-motorene, forteller prosjektleder Andersen.

– Vi får mange spørsmål om ikke dette vil ta over jobben til lastebilsjåførene, sier Haugan.



– Men slike lastebiler skal først og fremst fungere i miljøer hvor det er korte, repetitive kjøringer, som for eksempel i vårt testprosjekt i Gøteborg, hvor bilen går i trafikk mellom DFDS logistikksentre til en havneterminal. Et kjøretøy som Vera vil også bidra til å demme opp for den økende utfordringer rundt sjåførmangel, i tillegg til at den vil bidra positivt til den totale miljøpåvirkningen i form av lav støy og nullutslipp lokalt.

Så gjenstår det å se når vi møter de første av disse lastebilene langs veien. Det er nemlig ikke sikkert at det er så veldig lenge til.

