Justin og Angela Johnson driver Timberview Helicopters i Destin, Florida, og har i flere uker jobbet som frivillige etter at orkanen Dorian herjet på Bahamas.

Forrige uke skulle paret fly over Fox Town, som ble jevnet med jorda i stormen.

Med seg hadde de journalister og representanter fra hjelpeorganisasjonen Medic Corps.

De så ned på det de trodde var gjørme, drivved og søppel.

Det var Florida-journalisten Vic Micolucci som ba dem ta en nærmere titt.

– Vi så noe på avstand, og jeg spurte om vi kunne fly over det fordi det virkelig så ødelagt ut. Og piloten sa: «Åh, det er landmasse. Det så nok slik ut før». Da bare fortsatte vi, sier han.

HJELPER: Justin og Angela Johnson fra Florida har i flere uker hjulpet mennesker på Bahamas etter orkanen. Foto: Angela Johnson

Justin og Angela fortalte at de flere ganger hadde flydd over byen, men at de aldri hadde sett noe tegn til liv.

Fulgte magefølelsen

Likevel sa Justins magefølelse at de burde sjekke byen én gang til for å sjekke at det virkelig ikke var noe liv der.

Så fort Justin og gjengen landet helikopteret i byen, tittet mellom 30 og 40 mennesker frem fra bilvrak og ødelagte hus.

– Det var helt utrolig. Ingen visste om dette. Vi trodde ikke at noen var der, sier Angela til nettstedet.

Klapper og heier

Piloten tilkalte Medic Corps, som sammen med den frivillige hjelpeorganisasjonen Love and Life Foundation tok hånd om alle sammen.

JUBLET: De ulovlige immigrantene klappet og heiet da de fikk utlevert vann, mat og annet de desperat trengte etter flere uker på den orkanherjede øya. Foto: Angela Johnson

I Facebook-videoene Justin og Angela har publisert, ser man hvordan de klapper og heier på redningsmannskapet når de får mat, vann og bleier.

De fleste innbyggerne som ikke ble evakuert fra Abaco-øyene før orkanen, er ulovlige immigranter fra Haiti.

De var redde for å bli deportert og for at de ikke ville få lov til å dra tilbake til øya hvis de evakuerte.

I frykt for at det var myndighetene som lette etter dem, gjemte de seg hver gang Justin og Angela flydde over byen.

Ifølge New York Post er mange av de som døde i orkanen immigranter fra Haiti.

Mens mange av de evakuerte bahamanerne dro til Nassau og bodde hos venner og familie mens stormen herjet, har nærmere 2000 ulovlige immigranter fra Haiti bodd i provisoriske skur, uten fremtidsutsikter i landet.

I en Facebook-oppdatering skriver Angela at Love and Life Foundation har vært i kontakt med immigrantene de fant i Fox Town.

Hun oppfordrer alle til å gi donasjoner til organisasjonen, som ønsker å gjenoppbygge byen.

– Gruppa blir svært godt passet på, sier hun.

ENORME ØDELEGGELSER: Slik ser det ut etter at orkanen Dorian herjet i Marsh Harbour på Bahamas. 50 mennesker er foreløpig bekreftet omkommet. Foto: AP

2500 mennesker er registert savnet

For en uke siden varslet myndighetene på Bahamas at 2500 mennesker er savnet etter orkanens herjinger.

En talsmann for myndighetene sier han regner med at listen over savnede kommer til å krympe etter hvert som redningsarbeidet går framover og man får mer oversikt.

Over en uke etter at orkanen Dorian traff Bahamas med voldsom kraft, er det offisielle tallet på døde fortsatt 50.

Men ødeleggelsene er enorme, speiselt på øya Grand Bahama og på Abaco-øyene, og tallet på døde ventes å stige.