Internt dokument: Slik skulle de unngå bråk

I dag tidlig sa Abid Raja til pressen at han mener det er nødvendig med diskusjoner, selv om det skaper litt bråk.

– Jeg mener det er viktig at vi tar noen diskusjoner, selv om det skaper bråk. Det er viktig at man gjør, fordi det er det som bygger landet og driver det videre.

«Det legges til grunn at vi snakker saklig om hverandre»

Et av punktene i dokumentet omhandler «markering av primærpolitikk».

Slik er noe av ordlyden i retningslinjene:

Regjeringen må stå samlet om regjeringens politikk. Samtidig er det en forståelse for at de ulike partigruppene må kunne fronte sine profilsaker. Det blir viktig å finne balansen mellom å fremstå samlet og å markere primærpolitikken til partiene.

Det er flere gode måter å markere egen politikk på. Det oppfordres særlig at partiene markerer hvorfor politikken til regjeringspartiene er bedre enn opposisjonens alternativ, samt påpeker svakheter ved opposisjonens alternativer.

Dersom saker er i direkte strid med regjeringens politikk og regjeringserklæring kan dette være uheldig for samarbeidet. I den grad det skal gjøres, er det en fordel om at man redegjør for partiets primærpolitikk, men samtidig forklarer hvorfor enigheten man har landet på kan forsvares og er bedre enn opposisjonens forslag. Det legges til grunn at vi snakker saklig om og med hverandre.

I dokumentet er det også flere punkter om hvordan stortingsgruppene skal inkluderes i politikkutvikling.

«Det er statsrådens ansvar å sikre at det er flertall for regjeringens politikk i Stortinget. For å sikre at de politiske beslutningene er godt forankret i partigruppene på Stortinget, er det svært viktig at det gis adgang for tidlig involvering og at gis god informasjon. Politisk ledelse må ha et nært og tett samarbeid med fraksjonene på Stortinget.», heter det i dokumentet.