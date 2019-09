PSG - Real Madrid 3-0

Det er av sine egne man skal ha det.

Ángel Di María (31) gnistret, scoret to mål og sørget for at hans PSG slo Real Madrid, klubben han spilte for mellom 2010 og 2014, hjemme på Parc des Princes.

Sjanseløse Real Madrid

3-0-seieren gir PSG en flyvende start i jakten på Champions League-trofeet, som klubbens eiere fra Qatar har tørstet etter helt siden overtakelsen i 2011.

Real Madrid virket ikke å være ved sitt gamle jeg og måtte finne seg i å bli spilt ut av et solid PSG-lag. Savnet av superstjernene Neymar, Edinson Cavani og Kylian Mbappé preget ikke pariserne, som med hjelp av en glitrende midtbanetreer kontrollerte store deler av kampen.

Så svake var Real Madrid at de ikke leverte ett eneste skudd på mål i løpet av de 90 minuttene i Paris. Ifølge Opta er det første gang det skjer med Real Madrid i Champions League siden man begynte å registrere den type data i 2003.

– Det er en mørk, mørk dag for Real Madrid. De kan ikke være bekjent av dette. Det kunne vært både 4-0 og 5-0, sier Ingvild Isaksen i TV 2s Champions League-studio.

Di María-show

Allerede 13 minutter ut i gigantoppgjøret smalt det for første gang fra Di María. Juan Bernat serverte perfekt fra venstresiden, og inne i feltet avsluttet Di María presist og nådeløst i det nærmeste hjørnet til Thibaut Courtois.

Argentineren så uovervinnelig ut når med kontrollerte klyv dro seg forbi motstandere i den første omgangen, og halvtimen var spilt da han igjen viste frem venstrefoten.

Med et rapt og knallhardt skudd fra utenfor sekstenmeteren scoret han sitt andre mål for kvelden. Tungen ut og ellevill jubel fulgte for 31-åringen med en fortid i Manchester United.

Real Madrid produserte ikke det helt store, men var farlig frempå med avslutninger fra både Eden Hazard og Gareth Bale. Sistnevnte satte faktisk ballen i mål før VAR ble koblet inn og man kunne se at hånden til waliseren berørte ballen.

Kontret inn 3-0

Tempoet dalte noe og sjansene ble færre etter hvilen. Di María jaktet likevel på sin tredje scoring, som ville sende ham opp på toppscorertoppen i turneringen sammen med Erling Braut Haaland. Han kom ikke nærmere enn en chip som traff nettaket timen ut i kampen.

Real Madrid satte ballen i nettet enda en gang, men også denne gangen ble scoringen korrekt avvinket for offside.

Lite fungerte for gjestene fra Madrid, og ekstra salt ble strødd i såret da Thomas Meunier satte inn 3-0 etter en kontring på overtid.

Den andre kampen i gruppe A mellom Club Brugge og Galatasaray endte 0-0.