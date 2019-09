Tirsdag publiserte Resett-redaktør, Helge Lurås en kommentar hvor han kalte Abid Raja for en populistisk pakistaner. Kommentaren fikk Resett sitt kommentarfelt til å koke og i løpet av få timer ble det rettet flere grove ytringer mot Venstres Abid Raja.

Nå mener innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim at Resett-redaktøren må rydde opp i kommentarfeltet.

- Når Lurås helt bevisst provoserer, noe han skriver i innlegget, så må han ta ansvar for kommentarfeltet under, sier Helgheim.

Kom med drapstrusler mot Raja

Ekstremisme-forsker, Lars Gule er sjokkert over at så mange har kommet med grove og hatefulle ytringer mot Raja i Resetts kommentarfelt på Facebook.

Men det var denne kommentar som fikk begeret til å renne over.

– Det er noen som fortjener ei kule midt i panna fra et så nært hold at hele den hårløse brystkassa blir dekket av kruttslam, kommenterer en person på Resetts Facebook-side.

– Mener du at dette er straffbart?

– Opplagt, dette er en drapstrussel og det er straffbart, sier Gule.

Gule har tipset politiet om Lurås sin kommentar på Resett og om drapstrusselen som ble rettet mot Raja. Nå håper han at politiet vil etterforske saken.

– Det blir viktig for PST å etterforske denne trusselen. Jeg er enig med PST om at trusler mot stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og andre myndighets-personer er svært alvorlig fordi det truer demokratiet. Det er dessverre ikke overraskende at en slik trussel dukker opp på Resett sin Facebook-side.

Tar avstand fra drapstrusselen

Resett-Redaktør, Helge Lurås opplyser at de fjernet drapstrusselen fra kommentarfeltet så fort de ble gjort oppmerksomme på trusselen mot Raja.

– Det er en privatperson som har skrevet kommentaren og den ble slettet av oss så fort vi ble gjort oppmerksomme på kommentaren. Så vi stiller oss uforstående til at Lars Gule har politianmeldt Resett og meg for det, sier Lurås.

Videre understreker Lurås at han tar avstand fra drapstrusselen.

– Absolutt tar jeg avstand fra en sånn kommentar. Vi sletta kommentaren umiddelbart og blokkerte vedkommende fra å kommentere på Resett i all fremtid, avslutter Lurås.