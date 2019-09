Politiet i Lincolnshire i England ønsker å komme i kontakt med mulige vitner etter en spesiell hendelse.

– Vi ønsker å komme i kontakt med disse personene, som kanskje har vært vitner til en hendelse på en buss mot Skegness fra Lincoln, skriver de på sine nettsider.

Årsaken er en spesiell hendelse som skjedde på den nevnte bussen 6. august i år.

Politiet understreker at personene på bildet ikke er mistenkte, men at de tror de kan ha informasjon som er relevant for etterforskningen.

– Det ble observert at en eldre kvinne håndhilste på to menn som senere oppdaget at de hadde små sår på hendene sine, skriver politiet.

De to mennene tok kontakt med sykehus, men sårene var ikke alvorlige.

Hvordan de har fått sårene er uklart, men de dukket altså opp etter at de hilste på den eldre kvinnen.