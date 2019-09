Atlético med strålende opphenting: – Ikke kom å si at vi ikke advarte

Fem minutter pause presenterte Félix landsmann og forbilde Ronaldo seg. Han steg til værs i god posisjon på bakerste stolpe, men headet rett på keeper. Den første omgangen ble jevnspilt, og lagene gikk til pause med 0-0.

– Det er alltid godt å se lag som henger så godt sammen defensivt, men vi vil jo se mål, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland i pausen.

– Stemningen på stadion var så høy at jeg måtte bruke ørepropper. Utover det, så er jeg fornøyd. Atlético var best, både offensivt og defensivt, oppsummerte TV 2-ekspert Egil Drillo Olsen.

Juan Cuadrado limte balen i krysset

Like etter pause viste Juventus frem en kontring i verdensklasse. Gonzalo Higuaín fosset frem på kanten. Han fant til slutt Juan Cuadrado i feltet, som takket for pasningen med å lime ballen i krysset.

– Juventus fikk en kjempestor kontringsmulighet. Det var ingen som fulgte Juan Cuadrado. Da sa det bare bang, og han dundret ballen opp i det lengste krysset. Det var praktfullt av Juan Cuadrado, beskrev TV 2-ekspert Petter Myhre om scoringen.

Etter timens spill var Atlético Madrid nære ved å utligne. Jose Gimenez fikk ballen i strålende posisjon innenfor 16-meteren etter en 45-graders pasning av Diego Costa. På utrolig vis klarte han å måke ballen til side for mål.

Doblet ledelsen, så reduserte Atlético

I det 64. minutt doblet Juventus ledelsen. Nok en gang kom scoringen etter et strålende angrep.

Blaise Matuidi stanget inn 2-0-scoringen etter et lekkert innlegg fra Alex Sandro.

– Det var hurtig angrepsspill igjen av Juventus. Ronaldo satte fart, og fant Sandro. Innlegget var perfekt. Det er nærmest umulig å slå et bedre innlegg. Matuidi kunne bare bare stange inn ballen i mål. Det hele var perfekt, mente Myhre om angrepsspillet Juventus viste da de satte inn 2-0-scoringen.

Kampen var imidlertid ikke over. Stefan Savić steg til værs etter en dødball, og satte inn Atlético Madrids reduseringsmål i det 69. minutt.

Åtte minutter skrek Atlético-spillerne på hands etter at de mente Leonardo Bonucci fikk ballen i armen innenfor 16-meteren. Dommer Danny Makkelie vinket spillet videre, til store protester fra blant annet Diego Costa.

Ett minutt før slutt fikk Atlético inn 2-2-scoringen. Debutanten Héctor Herrera stanget inn utligningsmålet da kampuret viste 90 minutter.

Like før slutt kunne Cristiano Ronaldo sørget for tre poeng for Juventus, men avslutningen gikk like utenfor. Oppgjøret endte dermed 2-2.