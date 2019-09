– Dette var et iransk angrep, sa Pompeo til journalister som fulgte ham på flyet på vei fra USA til Saudi-Arabia, der han landet i Jeddah onsdag kveld.

Han gjentok dermed sin uttalelse fra lørdag og kalte samtidig angrepet «en krigshandling».

Pompeo sa det ikke finnes bevis for at angrepets opprinnelse var i Irak. Han har selv ikke lagt fram noen bevis for at det kom fra Iran. Etter angrepet, som rammet saudiarabiske oljeinstallasjoner natt til lørdag, kom det spekulasjoner i mediene om at det kunne ha blitt iverksatt av droner sendt ut fra Irak.

– Kom nordfra

Tidligere onsdag hevdet det saudiarabiske forsvarsdepartementets talsmann Turki al-Maliki at angrepet mot landets oljeanlegg kom nordfra. Han utdypet ikke påstanden, men nord for anleggene ligger Irak og Iran på den andre siden av Persiabukta.

Houthi-militsen i Jemen, som ligger sør for Saudi-Arabia, har uttalt at den sto bak angrepet.

Pompeo skal møte Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah. Deretter drar Pompeo til Emiratene torsdag for å møte Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan.

– Sanksjoner mot sivile

President Donald Trump kunngjorde onsdag skjerpede sanksjoner mot Iran, som allerede er gjenstand for strenge amerikanske sanksjoner.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif mener at sanksjonene viser at de amerikanske straffetiltakene er rettet mot sivile.

– Det er en innrømmelse av at USA med OVERLEGG har vanlige borgere som mål, skriver Zarif på Twitter.

Han omtaler sanksjonene som «ulovlige» og «inhumane».

