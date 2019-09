Kristoffer Halvorsens overgang til EF Education First bekreftes på lagets egne hjemmesider. Der gjøres det klart og tydelig at man har store planer for den sindige 23-åringen fra Kristiansand.

Det amerikanske laget har i flere år manglet en rendyrket spurter, og det er det man nå håper å få i form av Halvorsen.

– Våre sportsforskere og sportsdirektører er motiverte for å gjøre denne karen til en mester. Organisasjonen mangler bare ett monument på troféhyllen, og det er Milano-Sanremo. Halvorsen er vår billett til å få det siste på peishyllen, sier lagsjef Jonathan Vaughters.

Foreløpig har ikke Halvorsen kjørt noen av de fem store klassikerne i sykkelsporten, bedre kjent som monumentene.

Halvorsen legger bak seg to sesonger i storlaget Team Ineos, hvor man i hovedsak satser på sammenlagtseirer i de store rittene med blant andre Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal.

Forventningene har vært enorme til Halvorsen etter at han ble U23-verdensmester tilbake i 2016, men foreløpig står «Doffen» kun igjen med én etappeseier fra Tour Down Under og én Tour of Norway i 2019. Nå håper han på en ny start.

– Fra dag én fikk jeg en god følelse av EF og deres ønske om å stole på meg som spurter. Mitt inntrykk er at laget har et godt miljø og kultur som vil passe meg bra. Dette føles som det rette steget for å hjelpe meg til å oppnå målet mitt som syklist, sier Halvorsen.