Torsdag braker det løs for Rosenborg i gruppespillet i Europaligaen. Første motstander ut er LASK Linz på bortebane i Østerrike.

Trener Eirik Horneland varsler om at Rosenborg vil sende alle mann i angrep, til tross for at det er bortebane i Europa.

Horneland mener nemlig at øvrige norske lag har spilt for defensiv fotball i Europa de siste årene.

– Jeg tror det handler om kvaliteten og det å våge å være Rosenborg og ta tak i bortekampene. Jeg mener norske lag legger seg for lavt i Europa og satser på kontringer. Vi drar ut i Europa med større ambisjoner om å spille vårt eget spill. Det ønsker vi å få til i Europaligaen denne sesongen, sa Horneland til TV 2 Sporten på tirsdagens pressekonferanse.

– Norske lag har spilt destruktivt i Europa

Senere i pressekonferansen utdypet gikk han enda lenger og beskylde andre norske klubber for å spille «desktruktiv» fotball i Europa.

– Jeg tror du kan møte opp i Europa med større ambisjoner enn det norske lag har gjort. Jeg skal ikke være noe dommer. Men det handler om å være modige og by på eget spill. RBK har bygget opp sitt eget spill i Europa. Det har blitt gjort under Kåre Ingebrigtsen og andre som har vært i RBK. RBK har spilt egen type fotball, fremfor bare det å være destruktive, mente han.

– Norske lag skal gå «all in» i Europa, slo han fast.

Han tenker lite på de resultatene svake Rosenborg har vist i Europa de siste årene.

– Vi ser ikke bakover, vi ser fremover. Vi har gjort en fin kvallikk, og spilt stort sett bra på bortebane. Vi skal gi både LASK og Sporting trøbbel og få til en bra RBK-utgave i Europa, varslet RBK-sjefen.

Kapteinen åpner for å avslutte karrieren i RBK

Kaptein Mike Jensen ser frem til å komme igang med gruppespillet i Europas nest gjeveste klubbturnering.

– Jeg tenker det er veldig fint å komme igang og vi gleder oss helt enormt. Så får vi se. Dette er ukjent for en del av oss. Jeg tror det blir en jevn kamp, og vi gleder oss enormt, sa Jensen.

– Det ville vært fint å få en god start. I utgangspunktet har vi vært gode på bortebane. Jeg tror de fleste kampene i denne gruppen blir jevne. Dagsform, flaks og marginer kommer til å avgjøre til slutt, konkluderte Jensen, som på pressekonferansen kom med gladmeldingen om at kan kan tenke seg å spille i Rosenborg ut karrieren.

– Det tror jeg at jeg godt kan tenke meg, sa han.

Trener Eirik Horneland kan forøvrig velge fra en skade- og suspensjonsfri tropp foran den TV 2 Zebra-sendte kampen mot LASK Linz torsdag.

Det betyr at Mike Jensen, David Akintola og Pål-André Helland er blant de som er tilgjengelige fra 3-1-seieren over Lillestrøm sist lørdag. Rosenborg-treneren tok med seg 20 spillere til Linz, der 18 vil utgjøre den endelige kamptroppen.