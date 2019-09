Olympiakos - Tottenham 2-2



Det så ut til å gå Tottenhams vei da Lucas Moura blåste inn 2-0 med et herlig langskudd halvtimen ut i den første omgangen, men det greske vertskapet nektet å gi opp.

Like før pause kom reduseringen for Olympiakos ved Daniel Podence. Like etter hvilen kom utligningen etter at Jan Vertonghen hadde laget straffespark.

Mathieu Valbuena satte inn 2-2-scoringen som gjør at forrige sesongs tapende Champions League-finalist Tottenham fikk en lei start på gruppespillet.

Den norske landslagsbacken Omar Elabdellaoui bar kapteinsbindet for et Olympiakos-lag som på ingen måte ble utspilt av forhåndsfavoritten fra London. De røde- og hvitkledde angrep med entusiasme og ble stoppet av stolpen like før 20 spilte minutter. Men presset ga ikke avkastning. I stedet tok Tottenham første stikk.

Harry Kane skaffet og scoret på straffe like etter halvspilt førsteomgang, før Lucas Moura vartet opp med et susende langskudd like etter.

2-0-ledelsen til Tottenham virket ikke å gjøre noe med Olympiakos og deres mål om å få med seg et resultat. Like før pause, på skuddforsøk nummer elleve fra hjemmelaget, bredsidet Podence inn reduseringen.

Scoringen sendte Olympiakos i garderoben med tro på at det var mulig å utrette noe. Og tro ble til virkelighet da dommer Gianluca Rocchi pekte på straffemerket like etter hvilen og Valbuena sendte ballen i nettet bak Hugo Lloris.